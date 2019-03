La reacción de Fabián Rossi por el romance de Iliana Calabró y Emilio Disi

El empresario fue consultado por el supuesto affaire que llevó adelante su ex pareja con el humorista.

Desde que explotó la versión de que Emilio Disi e Iliana Calabró tuvieron un romance, mientras ambos estaban en pareja, una de las palabras más buscadas pasó a ser la de Fabián Rossi, el ex esposo de la vedette y actriz.

Finalmente en el ciclo encontraron a Rossi, quien -en el marco de la investigación por su participación en la ruta del dinero K- reconoció ante la Justicia que llevaba una doble vida en Panamá a espaldas de Calabró y sus dos hijos, Nicolás y Stéfano.

Rossi fue interceptado por la cronista del programa Confrontados en la vía pública y allí le preguntaron por el comentado romance entre su ex y el humorista. “No sé de que me hablás”, fue su tajante respuesta, simulando desconocimiento sobre el tema.

Fiel a su estilo en el último tiempo, -tal como lo llamaba Iliana- optó por no responder ninguna pregunta y apurar el paso para subirse a su camioneta y dejar el lugar. Ante la consulta si alguna vez sospechó del supuesto romance dijo “Ni idea” y luego se despidió con un “Chau chicos, gracias”.

“Hace la gran Rossi. Es lo mismo que le preguntes si lavaba dinero en la Rosadita de Puerto Madero o si la mujer estaba con Emilio Disi. Él nunca sabe. Él nunca habla. De aquel cholulo que iba a a este que no sabe nada y no contesta”, dijo Rodrigo Lussich, conductor del ciclo, molesto con la actitud del empresario.

En el mismo programa, luego presentaron una nota con Marina Calabró. “No estoy feliz, qué te puedo decir. No es agradable y no está bueno. Pienso en Iliana, que es lo que más me importa. Ella está enfocada en su trabajo y en su pareja, que hoy lo operaban”.

“No lo quiero analizar. Eso sería avalar algo que para mí no estuvo bueno. No estuvo bueno que se planteara en forma de enigmático, que se nombrara a mi viejo y que se incluya a una persona que murió”, dijo, apuntando a (América), ciclo que sacó a luz la información.

Además, confirmó que Iliana que iniciará acciones legales en contra Elvira Ferrer, viuda de Disi. “Para ella se pasó un límite que no había que pasar”.

