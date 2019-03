La muerte de Natacha Jaitt: se filtró un audio que compromete al dueño de Xanadú

En él, la conductora hace referencia a Gonzalo Rigoni y podría cambiar el curso de la investigación.

En el inicio de las pericias sobre el celular de Natacha Jaitt, que se llevan adelante por la investigación de su muerte, se encontró un audio de la conductora que siembras dudas sobre la declaración de Gonzalo Rigoni, el dueño del salón de fiestas Xanadú.

Es que la grabación es de un día antes de la muerte de Jaitt (murió el 23 de febrero), y en la misma hace referencia a una charla previa que tuvo con Rigoni. En este sentido, vale recordar que el empresario había asegurado que recién tuvo contacto con Natacha cuando ella llegó al local, y que no la conocía previamente.

“El dueño del salón al que voy mañana me tuvo una hora hablando por teléfono, no puedo más”, se la escucha decir a Natacha en un mensaje de voz que le envió a Oscar Lorca, un hombre de 31 años con quien habría iniciado una relación. Luego le mandó otro mensaje con un video del salón. Entonces, ¿hubo un contacto previa entre la morocha y el dueño de Xanadú?

Jorsé Vera, abogado de Rigone, aseguró que no cree que su defendido “haya hablado con Natacha. Se conocieron pro primera vez cuando Natacha llegó al local. Si hubiesen hablado Rigone me lo hubiese comentado. Específicamente me dijo que habló con Velaztiqui Duarte, así que no le doy entidad a ese audio”, expresó en Nosotros a la Mañana, el ciclo de El Trece que reveló la grabación.

Por otra parte, se supo que los investigadores no lograron ingresar a la tablet de Natacha, que permanece bloqueada, ya que la clave que aportaron desde la familia no era correcta. Por esta razón, tanto Ulises Jaitt como el abogado Alejandro Cipolla, sospechan que ese dispositivo pudo haber sido manipulado por alguien.

