¿La “abogada hot” entró en la causa de Natacha Jaitt impulsada por los servicios de inteligencia?

La causa que investiga la muerte de Natacha Jaitt sigue sumando capítulos y en las últimas horas comenzó a escribir uno de los episodios más llamativos, por no decir polémicos.

Y es que Gabriel Becker, el abogado que representaba al empresario paraguayo Raúl Velaztiqui Duarte (acusado de falso testimonio), renunció este jueves a su defensa para la sorpresa de todos.

El abogado aclaró que está convencido de que Velaztiqui no tuvo nada que ver con la muerte de la mediática. Además, remarcó que decidió apartarse de la causa porque desde hace ochos años es asesor penal de Madres del Dolor y sintió “cierta incompatibilidad entre ambos roles”.

Para la sorpresa de muchos, la elegida para ocupar el lugar que dejó vacante Becker no es otra que Fernanda Herrera, conocida popularmente como la “abogada hot”.

Entre sus trabajos, Herrera supo defender a José López, el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo al que detuvieron con armas de guerra y arrojando bolsos con millones de dólares a un convento de General Rodríguez.

Además, había sumido la defensa de Johathan Acevedo -el joven que había sido detenido por el crimen de Leandro Alcaraz, el colectivero 26 años que fue asesinado en Virrey del Pino, partido de La Matanza- y se dio el gusto de sumarse a la pista del Bailando por un sueño gracias a la popularidad que ganó al defender al ex funcionario. La vida de Herrera la convirtió en mediática, aunque ella sigue prefiriendo las leyes. Al menos, por ahora. La abogada, sin ir más lejos, tuvo un breve pasado como cantante de cumbia (sacó un disco) y un fugaz tránsito por la política nacional (fue candidata a Vicepresidenta en 1999 en la lista 127 de Alianza Social Cristiana que encabezó Juan Ricardo Mussa).

Entre sus excentricidades más particulares se destaca su manía por no hablar jamás por teléfono: sólo se comunica con la gente vía WhatsApp y jamás atiende el celular cuando la llaman. Además, fuentes de Tribunales la vinculan a los servicios de inteligencia del país (ex SIDE). Y es que el propio López había asegurado no conocer a la abogada ni quién la asignó como su primera defensora.

Con esta nueva aparición, las mismas fuentes especulan que Herrera estaría interesada en ver cómo se encuentra la causa y, principalmente, conocer los detalles (contactos e información) que se mantienen guardados en el teléfono de Natacha Jaitt, el cual se terminará de analizar junto a todos los celulares secuestrados de los involucrados este mismo lunes. Todo lo que hay allí adentro puede provocar incomodidades de todo tipo si salen a la luz.

Natacha Jaitt: los resultados de las primeras pericias y los estudios que aguardan los fiscales

Las pericias determinaron positivo cocaína en todos los que se encontraban en el salón al momento de la muerte de la conductora radial, a excepción de Raúl Velaztiqui Duarte (47) y Luana Micalela Monsalvo (19), a quien no le realizaron el test porque no se le habían tomado muestras.

Al mismo tiempo, por falta de una dosis adecuada de orina, no se pudo establecer la presencia de drogas en el cuerpo de Natacha Jaitt, razón por la cual la justicia espera por los resultados de los estudios de vísceras, histopatológicos y anatomopatológicos.

De esta manera, este viernes se llevarán a cabo los exámenes finales de toxicología-orina y sangre- por cronomatografía en el cuerpo de Natacha para preservar las muestras, debido a que las utilizadas este miércoles eran mínimas y degradables.

La palabra de Raúl Velaztiqui Duarte

A días de haber sido liberado – el paraguayo fue detenido por orden del juez Martín Yadarola, titular del Juzgado Nº4, a cargo de la causa, por afirmar en su primer testimonio que no había agarrado el teléfono de Natacha- Velaztiqui rompió el silencio y en diálogo con TN dio detalles de lo que ocurrió aquella madrugada en la que falleció la conductora radial.

“Me hicieron mucho daño. Me han injuriado, calumniado y humillado. Se ha puesto en peligro mi vida, como la de mi familia. A Natacha Jaitt la conocía como amiga, tenía una relación personal de cariño genuino. Yo no conocí el ´mundo Natacha´, sino que conocí a la persona. Yo nunca fui su representante, su manager puede ser su hermano (Ulises Jaitt), pero no soy yo”, relató. Y continuó: “Natacha era alegre y muy divertida. No la note drogada ni en estado de ebriedad cuando se subió a mi auto aquella noche (el viernes 22, antes de su muerte). La reunión había terminado, ese día llovía mucho y como el lugar era muy descampado, estábamos esperando que pare de llover. Ella se para y se va…. y en un momento la veo hablando con (Gonzalo) Rigoni”.

“Yo la estaba esperando para irnos. Cuando vuelve Rigoni, me dice que Natacha se quedó dormida. Eso me llamó poderosamente la atención, le mandé un WhatsApp y como no me contestaba empecé a llamarla desesperadamente. Ahí me levanté para buscarla. La encontré boca abajo…viene Rigoni y la da vuelta. Ella estaba con una bata puesta”, detalló.

Según explicó, no notó la presencia de drogas ni gente consumiendo en el complejo Xanadú. “Fue una situación espantosa, todo el mundo corriendo… yo entré en una situación de shock. Empecé a buscar el teléfono de Natacha por miedo. Sentí que la única garantía que tenía era poder preservar su teléfono y el mío”, contó, visiblemente asustado. Y cerró: “El teléfono de ella estaba escondido en un lugar donde no debía estar, donde guardan los elementos de limpieza, atrás de la heladera. Me pareció raro. Lo saqué y lo dejé en el auto. Me parecía que era algo muy importante. No quise ocultar nada”.

