JULIO MARTÍNEZ GESTIONA OBRAS PARA CHILECITO

Ante el Secretario deInfraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, que visitóla capital riojana pasado viernes, Julio Martínez pidió por obras para eldepartamento Chilecito.

Segúnexplicó el legislador, “se tratan de obras que venimos gestionando desdehace un tiempo”.

Martínezindicó que las mismas se tratan del traslado de las cloacas en el distrito SanMiguel y la obra de agua potable para la localidad de Sañogasta.

Respectoa la obra de agua potable para Sañogasta, el legislador aclaró que “serequiere que el municipio responda los requerimientos que se le hicieron pornota desde la secretaria que conduce Pablo Bereciartua”.

Ycontinuó “tenemos como norte el de trabajar en conjunto con los gobiernosprovinciales y municipales. Es por eso que nuestra idea es trabajar desde elgobierno nacional en conjunto con el IPALaR y la municipalidad deChilecito”, explicó.

Porsu parte, Bereciartua explicó que estas obras ya se encuentran en carpeta,gracias a la gestión de Julio Martínez, y sólo se espera de la provincia y elmunicipio para poder iniciar con los procesos correspondientes.

Dique de Miranda

Conel fin de que la provincia cuente con un reservorio más de agua y para potenciarel turismo en la zona, Martínez también explicó que para que esta obra salga aluz, necesita que la provincia responda a distintos requerimientos”.

Enese sentido, Martínez pidió “celeridad” a las autoridadesprovinciales “hace un año que no responden a distintos requerimientos queNación ha hecho y por ello no se pudo iniciar aún con el estudio defactibilidad. Les pido que no piensen en sus intereses personales, sino en elbien que esta obra le puede generar a todo el oeste provincial”.

