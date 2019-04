Florencia Kirchner pediría otra prórroga para su retorno a la Argentina

Este jueves 4 de abril, Florencia Kirchner deberá regresar a la Argentina según lo ordenado por el Tribunal Oral Federal.

El tribunal oral que la juzga también espera la historia médica completa para saber si su estado de salud le permite volar.

Este jueves 4 de abril, Florencia Kirchner deberá regresar a la Argentina según lo ordenado por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que es quien le fijo fecha de retorno a la hija de la ex Presidenta que se encuentra en Cuba por problemas de salud. Su abogado, Carlos Beraldi, indicó que hasta tanto no tenga el alta médica no volverá al país. La defensa había solicitado una prórroga de 45 días que fue denegada.

La hija de Cristina Kirchner obtuvo una prórroga de quince días que comenzó a tener vigencia desde el 21 de marzo, cuando se venció el plazo de la primera extensión otorgada por la Justicia para que regrese a la Argentina. Así, el 4 de abril es la fecha que le fijó el TOF 5 para que retorne al país.

Bajo la premisa de que aún continúa delicada de salud y sin posibilidades de viajar, ese mismo día cuando también se vencen los plazos para presentar la historia clínica completa de Florencia Kirchner, su defensa podría solicitar una nueva prórroga ya que según estimó Beraldi en declaraciones radiales, la hija de la Senadora “no está en condiciones de regresar” y que serán “los médicos los que van a indicar los pasos a seguir, su salud está primero”.

La semana pasada los jueces del Tribunal Oral Federal 5 Adriana Pallioti y Daniel Obligado resolvieron concederle la hija de Cristina Kirchner una prórroga por un plazo menor al solicitado, ya que calificaron el informe médico presentado por Beraldi “parco e insuficiente”.

Por ello, esta semana la defensa deberá además presentar “un nuevo certificado médico que detalle pormenorizadamente el diagnóstico” con “especificaciones de causa, tipología” y ” tratamiento al que se está sometiendo”. Además, de informar sobe todos los últimos estudios médicos realizados.

El juez Daniel Obligado, titular del TOF, le había dado intervención -la semana pasada-, al Cuerpo Médico Forense para que se expida sobre el estado de salud de la hija de la ex Presidenta y evalúe si está en condiciones de viajar o no y cómo darle continuidad al tratamiento ambulatorio. Los especialistas de la Corte requirieron el historial médico completo, y señalaron que necesitan ver a la paciente.

Entre otros aspectos señalados, el Cuerpo Médico forense también observó que si ya hubo un cuerpo facultativo que recomendó que no viajase, esa indicación no debería desestimarse. La fecha para que Florencia regrese es el 4 de abril y desde entonces, corren 48 horas para que se presente en los Tribunales de Comodoro Py.

Ante este escenario, según fuentes allegadas a la defensa, la misma evalúa pedir una nueva prórroga el próximo jueves remarcando la necesidad de la permanencia de Florencia Kirchner en Cuba donde es asistida por especialistas del Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (CIMEQ), donde recibe un tratamiento por un “estrés postraumático”, según la información que hizo pública Cristina Kirchner y presentó ante la Justicia.

En caso de requerirse una nueva prórroga, el Tribunal volverá a evaluar la situación dando la correspondientes participación al fiscal Diego Velasco que había recomendado otorgar una extensión del plazo por 30 días. “Aún no hay fecha de juicio en las causas en las que ella está procesada, este tema es delicado y debe seguirse de cerca pero no existe la premura de una fecha”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.

En el resumen del historial médico presentado, enumera otros diagnósticos: síndrome purpúrico en estudio, polineuropatia sensitiva desmielinizante de etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores. El certificado fue legalizado por el ministerio de Salud cubano y la embajada argentina en La Habana.

El TOF 5 es el responsable de llevar adelante el juicio de la causa Los Sauces SA (la inmobiliaria de la familia Kirchner), donde la ex Presidenta y sus hijos Máximo y Florencia, están procesados por asociación ilícita y lavado de dinero, por simular -según la Justicia-, operaciones inmobiliarias para el blanqueo de activos.

Esta causa como Hotesur SA (dueña del hotel Alto Calafate) donde también se investigó una estructura de lavado, no cuenta con fecha de inicio de juicio oral y público. Incluso, está en discusión en los Tribunales si las causas deben unificar y realizar un único juicio contra la familia Kirchner.

