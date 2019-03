EL TRIBUNAL ELECTORAL BRINDÓ DETALLES DE LA SUSPENSIÓN DE LAS ELECCIONES

El presidente del Tribunal Electoral Provincial Luis Brizuela detalló quelas elecciones que iban a realizarse el 12 de mayo, fueron suspendidas poruna presentación judicial que hizo un partido político, y en función deotros planteos que fueron objeto de análisis.Explicó que la suspensión sebasó en la no publicación de los padrones en el tiempo que indica elcronograma electoral. Comentó asimismo que habían analizado diferentesalternativas, pero “con profundo pesar nos hemos visto obligados asuspender el acto electoral”. Dijo que cuando se disponga se realizará unanueva convocatoria y no existirá el problema del padrón electoral, porqueya cuentan con él. Brizuela aseguró que esta decisión no estuvo relacionadacon las expectativas que generaba el fallo de la Corte Suprema, ya que lamisma se realizó por un pedido presentado por un partido.

En una conferencia de prensa que se realizó este viernes por la mañana,

Luis Brizuela comentó que el partido solicitó la suspensión por la falta de

exhibición de los padrones provisorios, lo cual el Tribunal Electoral está

obligado a hacer 40 días antes del acto electoral. “Esta situación no se

debe a una omisión del Tribunal Electoral, sino que la Provincia no

confecciona los padrones electorales, lo hace la Justicia Federal, a quien

se le requiere el padrón electoral con una fecha de corte con las

modificaciones hasta el día de la convocatoria a elecciones. El juzgado

electoral necesita de la autorización de la Cámara Electoral Federal para

poder otorgarlo”, explicó.

“Convocada la elección el mismo día que nos notificó el Ejecutivo,

oficiamos a la justicia electoral para que nos entregue el padrón

electoral. Esto ocurrió el viernes pasado, y ya no tenemos el tiempo que

determina la legislación para exhibir los padrones para que los ciudadanos

puedan hacer todos los reclamos de incorporación y modificación”, expuso.

Además, dijo que personas que iban a ser inscriptas como candidatos, según

lo manifestaron, “no podían serlo porque conforme a la información del

sistema que tiene la justicia electoral del padrón, no figuraban en el

distrito electoral correspondiente en donde iban a ser candidatos”. “Esto

trae muchos problemas”, enfatizó.

Brizuela dijo que fue una situación “no deseada, angustiosa, tomar esta

decisión”. En ese marco, señaló: “Somos jueces de la democracia, donde lo

más importante es la expresión de la voluntad soberano a través del

sufragio”.

“Como jueces de la democracia, de un tribunal electoral, queremos que el

pueblo se exprese. Queremos que los procesos se realicen con normalidad,

legalidad y tengan un final conforme a la legislación”, afirmó. Comentó

entonces: “hemos buscado todas las alternativas posibles, finalmente hemos

decidido resolver ante la premura de que el día sábado era el plazo para la

presentación de candidatos”.

En ese sentido, sostuvo que si no se tomaba esta decisión ahora el daño iba

a ser mayor. “Hacerlo después que los candidatos se presentes, generar más

expectativa en la sociedad y suspender después, porque era inexorable la

suspensión, no la podíamos evitar”, indicó.

Comentó asimismo que habían analizado diferentes alternativas, pero “con

profundo pesar nos hemos visto obligados a suspender el acto electoral”.

Luego, Brizuela dio a conocer que en el día de la fecha dieron a conocer a

la Función Ejecutiva esta decisión, ya que luego de tomada esta decisión

ayer en horas de la tarde, se dio inicio a la actividad propia. “Notificar

al peticionante la resolución, luego a la jueza electoral provincial para

que ella comunique a las alianzas de partidos inscritas en la justicia

electoral conforme a aquel cronograma que hoy está suspendido”, indicó.

“La responsabilidad del cargo que ejercemos nos ha llevado a pensar que de

esta forma vamos a evitar efectos más perniciosos”, expuso y planteó:

“imagínense un partido que perdió luego de que el soberano se expresó,

manifiesta una nulidad del proceso en virtud de algo que nosotros estábamos

advirtiendo”. Ese resultado quedaría sin efecto y debería votarse de nuevo,

dijo y señaló que esas eran las cuestiones que se querían evitar.

El presidente del Tribunal Electoral dijo que cuando se disponga se

realizará una nueva convocatoria y no existirá el problema del padrón

electoral, porque “el viernes pasado nos lo entregaron en soporte magnético

y nosotros tenemos que publicarlo en toda la provincia para que la gente

acceda”.

“Ya tenemos el padrón, lo hemos mandado a la Casa de la Moneda, todavía no

tenemos la impresión y vamos a tenerla prontamente, pero si convocan a una

nueva elección este problema no va existir”, afirmó.

En este marco, Brizuela aseguró que esta decisión no estuvo relacionada con

las expectativas que generaba el fallo de la Corte Suprema, ya que la misma

se realizó por un pedido presentado por un partido. “Al tribunal electoral

no le ha interesado esa situación para resolver esto, lo que sí le ha

interesado es lo presentado por el partido”, dijo.

Además, sostuvo que el Tribunal Electoral no está facultado para poner

fecha de elección. La Constitución Provincial únicamente faculta al

Ejecutivo para convocar a elecciones, señaló y agregó que “la facultad de

suspensión es del tribunal electoral, ante la petición fundada en derecho y

que es un perjuicio para los ciudadanos que no están incorporados en el

padrón”.

“Venimos advirtiendo un déficit del sistema. Cómo los partidos utilizan la

justicia como herramienta de satisfacción de sus propios intereses a través

de denuncias sistemáticas”, indicó. Cuestionó así “la sobreutilización de

la justicia por el solo hecho de inclinar la cancha para algún lado y

nuestro deber como Tribunal Electoral es equilibrarla”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments