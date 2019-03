EL MUNICIPIO ALERTA A LOS COMERCIANTES RIOJANOS DE ESTAFAS DE GESTORES PARA TRÁMITES COMERCIALES

El Municipio, informa los pasos pertinentes que se deben realizar paraobtener la habilitación y evitar más estafas, debido a conflictosocasionados a partir de la estafa de personas que simularon ser gestorespara realizar el trámite de habilitación comercial, que resultaronafectados varios comerciantes riojanos que debieron hacer las denunciascorrespondientes.

Los comercios que requieran de la habilitación deben dirigirse para

consulta o presentación de la documentación a la ventanilla única municipal

en el shopping Catedral segundo piso, dicho trámite es de carácter

completamente gratuito.

De acuerdo a los hechos sucedidos la directora de Habilitaciones

Comerciales, Daniela Herrera manifestó que “hemos recibido denuncias de

algunos comerciantes debido a que reciben personas en sus locales que

indican que van a realizarle los tramites de habilitaciones comerciales, en

la cual presentan tarjetas que parecen ser convenientes”.

Agregó en este sentido que “lo que queremos aclararle a la gente es que no

acepten ningún tipo de documentación u obleas o persona que no esté

autorizada, solo el titular en ventanilla única municipal podrá hacer el

trámite. A partir de este engaño les sacan dinero a los comerciantes y

luego cuando van los inspectores a realizar el control se encuentran que no

están habilitados”.

Además, remarcó que lo único que se cobra en el proceso de tramitación es

el estampillado que se efectiviza en Renta Municipal, sostuvo a su vez que

” incluso el mismo municipio no cuenta con gestores, es decir que ningún

inspector municipal puede realizar gestiones de habilitaciones comerciales”.

*CAMPAÑA UN LÁPIZ POR UNA SONRISA*

Desde la Dirección de Habilitaciones comerciales llevan adelante a partir

del mes de febrero dicha campaña para ayudar en las escuelas más precarias,

para ello solicitan la ayuda de todos los comerciantes para donar útiles

que servirán para un buen inicio de clases.

La directora de Habilitaciones Comerciales, Daniela Herrera remarcó que “es

muy lindo y gratificante ver tanta solidaridad, porque llegan los

comerciantes todos los días nos traen lápiz, cuaderno además de libros;

todo esto será donado para las escuelas de los niños más carenciados que

necesiten, así que estamos agradecidos y decimos gracias por ayudarnos a

ayudar”.

