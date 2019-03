“EL AUMENTO QUE SE OTORGÓ ES POBRE Y NO FUE CONSENSUADO CON LOS TRABAJADORES”

Los diputados que integran el bloque Fuerza Cívica Riojana calificaron de“pobre” al aumento otorgado por el Gobierno Provincial. Respaldaron elreclamo de los trabajadores de la Salud, que se movilizarán el próximojueves y cuestionaron el rol de los representantes gremiales, ya que noincluyen a los trabajadores en las negociaciones salariales.

Asimismo plantearon la necesidad de generar una mesa salarial permanente,

que represente de manera real a todos trabajadores de los diferentes

sectores que integran la Administración Pública Provincial. Dialogamos con

muchos trabajadores y nos manifestaron que la Asociación de Trabajadores

Provinciales, nunca consulta, si están de acuerdo, o no con los aumentos

otorgados.

Además se refirieron a los precarizados, integrado por becados,

contratados, tutorías y PIL, que está marginado de todo tipo de negociación

y aumento, fundamentalmente quienes trabajan en sectores totalmente

sensible, como el Ministerio de Desarrollo Social, que no fueron incluidos

en el pase a planta. Por otra parte, brindaron su apoyo a los trabajadores

de la Salud, nucleados en APROSLAR y ATSA, que anunciaron paro y

movilización el día jueves 28 de marzo.

Aseguraron que la provincia puede afrontar un aumento acorde a los que

dieron provincias como Santiago del Estero y San Luis ya que, a lo largo

del 2019,La Rioja recibirá 28 mil millones de pesos de coparticipación;

monto que le permite una actualización salarial que le permita a los

riojanos recuperar el poder adquisitivo.

*Sinceramiento salarial*

En este contexto, los diputados de FCR, recordaron su proyecto de blanqueo

de la remuneración de empleados públicos provinciales y municipales. El

diputado Gustavo Galván, impulsor de esta iniciativa, argumentó que:

“mediante este proyecto perseguimos tres objetivos fundamentales: el

primero es evitar mayores deterioros en el sueldo de los trabajadores

públicos; hacer efectivo el blanqueo del total del sueldo, con la

incorporación gradual de todos los ítems “no remunerativos” y,

fundamentalmente, asegurar que todas esas sumas, otorgadas bajo las más

disímiles denominaciones, integren la base mínima de jubilación. Galván

destacó este último punto, señalando que: “los pagos de sumas “no

remunerativas” y “no bonificables” no sólo han enflaquecido los ingresos de

los trabajadores en actividad, sino que LOS PERJUDICA EN SU FUTURA

JUBILACIÓN, ya que se produce la merma sistemática del haber de los

trabajadores en pasividad”.

El articulado propone convertir en remunerativos y bonificables todos los

ítems que componen el salario de los agentes del sector público provincial

y municipal que a la sanción de la presente ley, tengan el carácter de no

remunerativos y/o no bonificables. Dicho proceso se deberá realizar en

forma gradual y en un plazo no inferior a los 180 días. Además insta al

ejecutivo a efectuar los aportes previsionales correspondientes a la

quincenita, de una manera retroactiva a la vigencia del mismo.

Por último, el diputado añadió que la provincia cuenta con los fondos

necesarios para aplicar esa política salarial y explicó que el proyecto

prevé el financiamiento de la ley, con los recursos federales, transferidos

de manera progresiva desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la

ANSES.

