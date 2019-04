Eduardo Duhalde: “Néstor Kirchner me dijo que Cristina era bipolar”

“A Cristina le aconsejaría que no se presente. Lo mismo que al Presidente”, dijo, entre otras definiciones sobre la actualidad del país.

Eduardo Duhalde afirmó que cree que Lavagna es la persona indicada para ganar en octubre y salir de la crisis. Propone modificar la Constitución y que los presidentes duren 5 años, criticó a Cambiemos, se refirió a los Kirchner y aseguró que le gusta Marcelo Tinelli como candidato de la provincia de Buenos Aires.

En una entrevista con el diario Perfil, estas fueron las definiciones más destacadas del ex presidente y gobernador de la provincia:

“Estamos en una era en la que todo es rápido y no se puede gobernar, cada día es más difícil. Estamos en una crisis espiritual, no en la Argentina, sino en general. La disrupción de lo material sobre lo espiritual a mitad de siglo ha generado que le hablás a un joven hoy de valores, y te dice el valor del dólar y el valor del yen. Los valores que tenían las generaciones mayores poco a poco se van desvirtuando”.

“La verdadera grieta es entre los que no tienen nada y los que tienen, de la que no se habla,pero está ahí, vigente, y hay que ver cómo la resolvemos. La otra grieta es para la televisión”.

“Me parece que Macri no será relecto, pero está muy entusiasmado, cosa que me llama la atención. Lo veo convencido, hasta en estos días dijo que se le va la vida en esto, dramatizando. Creo que está equivocado, ningún gobierno hace las cosas mal a propósito. No se dan cuenta de lo que está pasando en la Argentina y, sobre todo, en lo que ellos tendrían que dominar.

“Con Macri me imaginaba un gobierno vinculado con la producción, y eso no se ha dado. Eso es lo único que puede sacar al país de la situación difícil. Lo único. Pero no con un gobierno nacional que lleve a cabo planes de desarrollo productivo, o un gobierno provincial, sino empezando por los municipios”.

“Los países se rascan para adentro, cada día es más difícil. Siempre digo, si quieren que venga el dinero de afuera, que se sienten a esperar. Ese no viene. Lo que tenemos que resolver es qué hacemos con el tema central de la Argentina. No lo voy a resolver yo: quienes gobiernan. Resolver qué hacemos con la deuda. No se puede pagar, lo sabemos todos, no creo conveniente, y muchos de los que entienden más que yo no lo creen conveniente, entrar en default, pero es evidente que tenemos que renegociar y tener un respiro para poner en marcha el enorme potencial de la Argentina”.

“(Estamos así) Porque tenemos una dirigencia de lo peor”.

“(Este gobierno) No funciona, desgraciadamente. Si me pregunta qué ha hecho bien, son pocas cosas. Creo que están equivocados, creo que hay buena gente, no me pregunte cuál. Tiene buena gente, como todos los gobiernos”.

“Estamos en presencia de la campaña más sucia de la historia, que va a ser superada, seguro, en la próxima. Cuando un problema tiene su foco en la crisis espiritual, cada vez va a ser peor”.

“Me gusta mucho la forma de manejarse de Larreta. Indiscutiblemente, Vidal es una angelada,es una persona que la escucha hablar y es tan convincente, que no sabe que no está diciendo cosas ciertas, pero tiene esa capacidad que pocos tienen. Es una persona honesta, que no es poco en este tiempo, guapa, corajuda”.

“Estamos todos de acuerdo en que no podemos votar cada dos años. Es un disparate. Las elecciones deberían ser cada cinco, como los uruguayos. Entonces tenés años en los que no te peleás, y podés elaborar. Con una reelección.

“Es inmoral que haya argentinos que tengan que robar un pedazo de tierra para construir un proyecto de vida”.

“Creo que (Lavagna) es el mejor, después de él vinieron diez ministros de Economía. Hombre serio, responsable, trabajador. Yo no soy su director técnico. No necesita directores técnicos, quizá no piense lo mismo que yo en muchos temas”.

“No hablé con (Cristina) nunca con ella. Yo hablaba con Néstor. Cristina no me tenía mucha simpatía porque sabía mi opinión. Cuando Néstor, con quien me llevaba bien, empezó a decir va a ser un pingüino, una pingüina, lo fui a ver. “Vos me dijiste que es bipolar, ¿te acordás?”. “Pero voy a gobernar yo desde Olivos y ella va a hacer lo que sabe hacer”. Así decía Néstor. Y ella sabía eso, y conmigo siempre tuvo un poco de tirria.

“(Cristina Kirchner) dijo que no le desagradaba (la candidatura de Lavagna), y que le gustaba Felipe (Solá) también para gobernador. Mirá, le dije, no me parece mal, pero es un tema que yo no tengo”.

“A Cristina le aconsejaría que no se presente. Lo mismo que al Presidente. La persona que cree que puede gobernar desde un partido, que no se presente porque está equivocada. No se puede gobernar más desde un partido. Eso no existe”.

“Tinelli ha dado muestras más que suficientes de que no se olvida de su lugar natal, ha creado escuelas, está permanentemente allí. (Sobre la candidatura) Tengo una amistad desde hace muchísimos años. Si hay que buscar lo que se está buscando en todas partes, gente que no venga de la política, es un hombre de una gran potencialidad. Seguramente hablaré con él en este tiempo para ver cómo ve las cosas”.

