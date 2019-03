Daniel Osvaldo sigue en pie de guerra con Jimena Barón: publicó una carta abierta

El exfutbolista apuntó contra la actriz luego de que ella diera a entender que no tiene relación con su hijo.

Luego de la dura indirecta que Jimena Barón escribió en su contra, Daniel Osvaldo le dedicó a su ex mujer y madre de su hijo menor, Morrison, un texto por demás contundente.

“Es la primera y última vez que hago esto, pero ya que hay gente muy mala leche que miente para ser noticia, decidí hacerlo…”, comenzó explicando el ex jugador de fútbol a través de un posteo que realizó en su cuenta de Instagram, donde subió dos videos junto a su hijo.

Y siguió: “¿Querés saber que tipo de padre soy, Susana? ¿Vos también, Rubén? Bueno, mirá la reacción de mi hijo al verme y al ver a su hermano (Gianluca), el cual no vive con él y por ende, si no es conmigo no podría verlo, ni tampoco tener esta relación hermosa…”.

Pero además de destacar el vínculo entre sus hijos varones, el mayor de ellos fruto de su amor con Ana, su primera mujer, Osvaldo también apuntó duro contra la actriz y cantante, aunque jamás la mencionó.

“Me cansé de dejar que opinen pelotudeces sin saber, me cansé de comer mierda por culpa de gente que piensa que exponer a su hijo las 24 horas del día en las redes sociales, ninguneando y bardeando al padre solo por ser noticia, es ser buen progenitor…”, agregó enojadísimo.

Y continuó: “Yo no tengo que dar explicaciones a nadie, yo amo a mis hijos y trato de darles una buena educación e inculcarles buenos valores, y no que digan ‘vagina’, ‘pito’ y ‘culo’ en historias de instagram…”.

Luego de criticar indirectamente algunos comportamiento que en forma de humor a veces se permite su ex mujer, el también cantante de rock sumó: “Tengo miles de videos y fotos con mis hijos, pero son para mí, para mis amigos y mi familia, no las quiero compartir con vos, ¿entendés, Marta? ¿Entendés, Roberto?”.

Y cerró, furibundo: “Ahora sigan con sus vidas, hagan lo que puedan y quieran como hacemos todos, sin joder a nadie, recuerden que cuando apuntan un dedo, hay otros tres que les apuntan a ustedes… Violencia es mentir… que sigan ¿bien?… saludos. Dani Stone”.

Esta fuerte carta del ex deportista llega a días de que Barón diera a entender en Twitter que es un padre ausente y que poco sabe de su vida.

En detalle, la actriz compartió un formulario del jardín de su hijo en donde le pedían algunos datos familiares y ella aseguró que no supo qué escribir cuando le preguntaron el teléfono y el mail del papá de Momo.

Además, cuando Jimena tuvo que completar la ocupación de su ex pareja, conocido por su pasado como jugador de fútbol pero hoy devenido cantante de rock, escribió sin vueltas: “Ni idea”.

