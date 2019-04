Dalma apuntó contra Matías Morla: “La mugre sos vos”

La hija del “diez” explotó contra el abogado de su padre tras escucharlo hablar en una entrevista en Podemos Hablar.“Para mí tiene que ir a Cuba rápido, hacerse el ADN y ya cortar con las cosas. Si no lo hace va a quedar como que no se sometió”, comentaba Matías Morla, en alusión a los nuevos hijos de Diego Maradona (58), cuando de repente Andy Kusnetzoff (48) lo interrumpió.

“¿Pero a eso lo vive con alegría Diego?”, le preguntó el conductor de PH: Podemos Hablar (sábados a las 22, por Telefe) al abogado, uno de los invitados a su programa. “No, Cuba no”, aseguró el letrado. Y agregó: “Al contrario, es una mugre…”.

Rápidamente, al notar que había usado una palabra un tanto polémica, el representante legal del Diez explicó sus dichos: “No digo mugre por los hijos, sino porque (Cuba) es una tierra que el tiene en su vida, respecto a la droga, y revivirlo no es alegre”.

Dalma, la hija mayor del astro, estaba viendo el programa desde su casa. Y se indignó por las palabras de Morla. Al menos así lo expresó en Twitter. “Chairolit mentiroso. ¡La única mugre sos vos!”, escribió apenas unos segundos después de las declaraciones del abogado.

“Sólo quiero hablar de sus dientes, no podría hablar de nada más”, continuó la actriz, en tono de burla. Y añadió: “Esta gente lo único que hace es enaltecer a mi mamá. ¡Que sigan paseando por los programas! ¡Mi mamá es la 1!”.

“No importa lo que digas porqueDIENTES2TALLESMASGRANDES!”, se rió. Y luego de que una seguidora le recomendara apagar la televisión, concluyó: “¡Tranqui! ¡Ya lo saqué! ¡Pero soy muy fan de sus dientes!”.

Minutos antes, Evelyn Von Brocke (51) había defendido a su madre, Claudia Villafañe (57). “La amamos, ojalá todos los famosos fueran como es Claudia. Siempre tratando de correrse del medio, de no ser la protagonista. Es un placer”, había dicho.

Y Morla, firme en sus convicciones, le había contestado: “Acá no pasa por una cuestión de que sea buena o mala”. Y, sobre el supuesto robo de camisetas de Maradona, cerrado: “Si vos te ponés a analizar, la ley no evalúa si un tipo es bueno o malo, evalúa si se quedó con algo que no le corresponde”.

