Dady Brieva hizo polémicas declaraciones sobre el accidente de Sergio Denis

Una vez maás el humorista quedó en el ojo de la tormenta ya que sus dichos despertaron la ira del público en general y de los fans del cantante.

La fuerte caída de Sergio Denis desde el escenario del teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán hacia una fosa sorprendió y llenó de angustia a buena parte del país. Y los famosos, claro, tampoco se mantuvieron ajenos al hecho. Algunos desde las redes sociales y otros desde los medios, dieron a conocer sus experiencias o simplemente desearon la pronta mejoría del cantante, que se encuentra internado con pronóstico reservado.

Dady Brieva fue uno de los que opinó sobre el tema, pero sus polémicas declaraciones provocaron un gran debate. El humorista habló con Tomás Dente en Nosotros a la mañana y no sólo responsabilizó al músico por el accidente sino que llamó “burros” a los panelistas del programa. “Tomi, no sean burros. El 80% de los teatros del país tienen una fosa. El actor o cualquier cantante cuando llega, dos horas antes, prueba sonido y camina el escenario”, expresó primero.

“Todos tienen fosas. En ellas se ponían las orquestas antes, por ahí no se tapan. Yo actué 8 veces en ese teatro”, agregó el humorista, subrayando que a él no le pasó nada. Inmediatamente después de escuchar el audio del ex Midachi, el conductor del ciclo, Fabián Doman, salió al cruce de sus dichos. “No somos burros, Dady… Él es del grupo ‘no me caí’… Le faltó agregar ‘la culpa la tiene Sergio Denis'”, retrucó.

“¡La burrada que acaba de decir mi amigo Dady Brieva! ¿Qué tiene que ver que haya fosas en todos lados? ¿Qué? ¿La culpa la tiene Sergio Denis porque el gobierno de Tucumán es peronista? ¿Vamos a poner la grieta acá también? ¡Por favor!”, culminó.

