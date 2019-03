APERTURA DEL 134° PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS: DISCURSO DEL GOBERNADOR SERGIO CASAS

Con conceptos de fuerte carácter político, el gobernador Sergio Casas abrióhoy el 134° período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados.Trasrealizar una extensa enumeración de los temas en los que el gobiernoprovincial vino trabajando y que profundizará significativamente hastalograr el resultado esperado de un desarrollo productivo y sustentable denuestra Provincia, Sergio Casas cuestionó a quienes, en forma permanente seinstalan en los despachos nacionales a bloquear e impedir la llegada debeneficios para nuestra Provincia.

En este sentido, afirmó que a pesar de la difícil situación

económica-financiera del país, la provincia de La Rioja ha administrado

correctamente sus recursos, a punto tal que con fondos propios se están

realizando obras y se otorgaron aumentos salariales equiparados a la

inflación, entre otros logros.

Señaló el mandatario que “La República no está en su mejor momento, pero

los gobernantes tenemos que ir al frente de nuestros pueblos y procurar en

la medida de las posibilidades lo mejor para ellos”, pero lo mejor no es

decir o prometer sino hacer y realizar.

Criticó a quienes utilizan como eslogan la herencia recibida y consideró

que quien es apto para gobernar debe saber de antemano la situación real a

la que tendrá que enfrentarse para llevar adelante la gestión y no

esconderse detrás de la cortina de viejos y supuestos errores. Dijo que

esto “es el verdadero fraude electoral” que hay que desterrar, al igual que

la descalificación y la injuria, como una forma perversa de hacer política.

En referencia al año electoral, dijo que sería muy bueno que todos los

partidos políticos participen activamente ofreciendo a nuestro pueblo sus

distintas propuestas y planes de acción para un futuro gobierno; y agregó

que ello debe realizarse en el marco democrático ineludible de la República

por medio del proceso electoral respectivo y no judicializando la política.

Luego, exhortó nuevamente a todos los comprovincianos “a abrazarnos en la

defensa de nuestros intereses comunes y de nuestros derechos inalienables e

imprescriptibles, sin distinción de banderías políticas, solo desde el

abrazo fraterno y cobijo de nuestra bandera como símbolo de lucha, paz y

fundamentalmente unión de todos los riojanos”.

*El texto del discurso*

Un día como hoy hace 134 años comenzaba el cumplimiento de la manda

constitucional de la apertura del período de sesiones ordinarias de esta

Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja.

No es menor desde lo político, desde lo jurídico y desde lo institucional

este magno acontecimiento.

La República se construye sobre las sólidas bases de respeto al sistema, en

el marco de un estilo de vida democrático, manifestado por la expresión

popular a lo largo de la historia.

Es deber insoslayable del pueblo y gobierno luchar para su manutención, que

no es otra cosa que defender la libertad.

Vengo con absoluta humildad y el más profundo de los respetos desde la

función que me toca ocupar por mandato del pueblo, pero teniendo muy en

claro que como lo señala el evangelio, quien quiera ser el primero debe

hacerse el último y servidor de todos.

Esa es mi consigna de pensamiento y desde ese sitial de servidor vengo ante

ustedes y ante mi pueblo a rendir cuentas de la gestión.

Me voy a permitir expresar algunos conceptos que hacen a las más profundas

de mis convicciones democráticas, que a veces entiendo se manejan en

algunas oportunidades con intereses distintos a lo que deberían ser sus

componentes.

Estoy refiriéndome a la forma de hacer política.

La política como ciencia nos entrega los instrumentos que nos permite

desarrollar nuestras ideas para lograr la realización plena de un postulado

básico de la Constitución Nacional, cuando expresa en el preámbulo la

realización del BIEN COMÚN.

Debemos entender que el bien común es la igualdad de oportunidades que todo

ser humano, desde niño, al ser los únicos privilegiados, debe tener para

desarrollar sus aptitudes, y contribuir a la consolidación del núcleo

básico de toda sociedad, cual es la familia, en un ámbito de dignidad, de

respeto y de amor fraternal hacia toda la sociedad.

En la política la sociedad en su permanente evolución, es lo que debe

marcar la agenda de sus gobernantes.

¡Gobernar es aprender a escuchar al pueblo.

¡Gobernar es buscar soluciones, rechazar lo que consideramos injusto

¡Gobernar es ponerse en el lugar del otro

¡Gobernar es ponerse al frente de la lucha por los derechos humanos como un

postulado básico e ineludible en la vida de las personas.

¡Gobernar es entender definitivamente que el soberano nos confía la

potestad de decisión, a nuestra parte, porque antes ha confiado en promesas

y en propuestas, que en muchas oportunidades no fueron cumplidas.

Pero no vengo hoy aquí a hablar de culpas pasadas, a hablar de

responsabilidades pasadas, no porque no debamos recordar la historia como

narración de los aciertos y errores de los seres humanos; es indispensable

para no volverlos a cometer cuando nos equivocamos o para arremeter con más

fuerza reproduciendo los aciertos.

Pero no es desde la crítica vacía que es posible construir.

Y en ese sentido la amarga realidad de las promesas incumplidas, que en

ocasiones preelectorales se expresan como soluciones mágicas, alentadas por

supuestos vientos de cambio que nunca llegaron a suceder, nos indica una de

las características que han marcado por largo tiempo un proceder que hay

que erradicar.

¡Tampoco es justificativo alguno en el mundo de la política el eslogan de

la herencia recibida.

El que supone y se autocalifica como apto para gobernar debe saber de

antemano la situación real a la que tendrá que enfrentarse, para llevar

adelante la gestión y no esconderse detrás de la cortina de viejos y

supuestos errores y pasadas disputas partidarias.

Esto cuando sucede es el verdadero fraude electoral que hay que desterrar,

¡al igual que la descalificación y la injuria! como una forma perversa de

hacer política.

Se intenta cautivar con una promesa y una falsa expectativa el

acompañamiento de la gente.

Los dirigentes debemos tener en claro que el pueblo no nos da mandato para

no cumplir con lo que decimos ser capaces de hacer, sino para resolver los

problemas que agobian la vida en sociedad.

Como decía un filósofo, cada uno de los todos que forman el todo deben

tener los mismos derechos para que la vida en sociedad se desarrolle en

paz, con justicia y con realización integral de la persona humana.

No nos ha tocado en estos años una situación de holgura política ni

económica.

La República no está en su mejor momento, pero los gobernantes tenemos que

ir al frente de nuestros pueblos y procurar en la medida de las

posibilidades lo mejor para ellos.

¡Pero lo mejor no es decir o prometer. Sino hacer y realizar.!!

Sobre esta premisa es donde he venido con el acompañamiento del pueblo y de

las otras funciones del estado, judicial y legislativa, llevando adelante

la gestión de gobierno.

No creo que haciendo un sinfín de enumeración de las muchas veces mal

llamadas políticas de estado, sea la forma.

Por el contrario, las bases de toda sociedad deben estar sustentados por

cimientos y columnas que permanezcan firmes frente a cualquier

acontecimiento negativo y apoyarse sobre la base de la salud, la educación,

la seguridad y la justicia como los ejes rectores de la vida en sociedad.

Un aspecto indispensable de todo gobierno es el de ser ético.

Y nuestra Constitución conceptualiza la ética como la confianza pública que

debe despertar, por su inserción en el capítulo de la función judicial el

magistrado.

Pero ello no obsta a que sea y deba ser extensivo a todos los funcionarios

públicos que componen el ejercicio del gobierno en el estado.

Yo defiendo enfáticamente el funcionamiento institucional de las funciones

legislativa y judicial y de la que me toca presidir porque eso es respetar

la institucionalidad.

La Rioja ha sido una de las provincias que han fundado nuestra bendita

República y contamos con un sinfín de nombres que a lo largo de la historia

han luchado por los derechos y valores de nuestro pueblo.

Eso es algo que no claudicaremos jamás, porque es un derecho inalienable e

imprescriptible de todo riojano a ser reconocido como tal.

Sí tenemos, sin embargo, que acudir con nuevas ideas para enriquecer la

política.

La sociedad tiene en su agenda de preocupación en primer lugar a un flagelo

que junto a otros lastiman lo más profundo de la persona humana.

El pueblo confía en sus representantes y luego suele verse defraudado

porque aparece visible o solapado este mayúsculo mal cual es la corrupción.

Vengo a decirles a los señores Diputados como representantes del pueblo y

por su intermedio al pueblo entero de la Provincia de La Rioja, que ¡he

ordenado la elaboración de los instrumentos legales necesarios para

presentárselos a ambos.

¡Vamos a instalar el sistema procesal del juicio por jurados, para el

juzgamiento al menos en esta primera instancia, de dos delitos que tienen

conexidad por el daño que causan y por las secuelas que producen.

¡No vamos a dejar impunes los casos de corrupción ni los delitos aberrantes

donde se viola de la forma más artera la dignidad del ser humano y que

profundiza sus consecuencias cuando la inocencia es la cara visible del

agredido, y me estoy refiriendo a los niños.!!

¡He instruido, también, al señor Ministro de Hacienda que con los equipos

de asesoramiento técnico respectivo que fuera menester, elaboren un

programa informático que permita conocer por esta vía, todo ingreso de

recursos materiales que conformen el tesoro provincial, y a la vez la forma

en que ellos se derivan a través de los sistemas de reparto.

La esencia de la República es ésta, la cosa pública.

Me comprometo a enviar para el tratamiento legislativo de esta Cámara de

Diputados sendos proyectos de leyes.

¡Exhorto al pueblo de La Rioja en general a que se involucre con aportes a

estas ideas para lograr instrumentos que sean producto del consenso social.

Gestión transparente; lucha contra la corrupción; desarrollo sustentable de

energías limpias; defensa y cuidado del medio ambiente; optimización del

uso de recursos materiales y humanos para la seguridad pública;

mejoramiento de la justicia con la instalación de nuevos tribunales;

mejoramiento de las currículas educativas en la educación sexual,

ecológica, de gestión empresarial. Incentivar el dialogo social usando los

mecanismos que prevé la Constitución Provincial, como el Consejo Económico

y Social para que sirva como transmisor y receptor de propuestas y

consensos.

La implementación de políticas de problemática común de las distintas

regiones de la Provincia; capacitación de la administración pública con

incentivo de gestión por resultado; actualización de los mecanismos de

control para coadyuvar a una mayor eficiencia y eficacia de resultados;

fomento de capacitación para trabajos independientes; gestión integrada con

los Municipios para optimizar el desarrollo en toda la Provincia; fomento

de la responsabilidad social empresaria; son algunas de las políticas que

hemos venido implementando y que profundizaremos significativamente hasta

lograr el resultado esperado de un desarrollo productivo y sustentable de

nuestra Provincia.

Hemos terminado la construcción de 700 viviendas y tenemos en ejecución más

de mil, todo con fondos propios.

Estamos terminando la línea de 132 kv Nonogasta-La Rioja.

Afrontamos con fondos propios y financiamiento obras energéticas

estratégicas para Los Llanos. Más de 15 intervenciones en infraestructura

de salud.

Quisiera contarles cuanto más voy a hacer, y estoy haciendo, por todos los

riojanos.

El esfuerzo que hacemos de garantizar las fuentes de trabajo desde el

Estado, como el caso de los PIL, se ve diezmado con los datos alarmantes de

la realidad, por cuanto en el último año, en el Parque Industrial perdieron

su trabajo 4 trabajadores riojanos por día, lo que trajo como consecuencia

el cierre de numerosos comercios en los barrios.

En materia educativa a pesar de todos los esfuerzos que realizamos nos han

quitado más de 60 millones de pesos.

Nos someten a los riojanos a una energía cada vez más cara, que nos obliga

moralmente a acudir con subsidios a la mayoría de los usuarios. Cada 100

pesos de costo que debe pagar, 66 pesos se lleva la Nación.

Con profunda desazón vemos que hay una delegación de riojanos que en forma

permanente se instalan en todos los despachos nacionales a bloquear e

impedir la llegada de beneficios para nuestra Provincia.

Yo veo sorprendido como algunos se han convertido en militantes del ajuste.

Son los que miran hacia el costado, cuando muchos riojanos, como

consecuencia de esta nefasta política de ajuste que lleva adelante el

Gobierno nacional, no la están pasando bien.

A esos militantes del ajuste yo les pido que dejen de hacerse los

distraídos. Les pido que reflexionen. Que piensen en la gente por sobre

todas las cosas.

Todo esto no significa que afirmemos la certeza en todas nuestras

decisiones y en el quehacer pasado, seguramente hemos cometido errores y

los asumimos como corresponde con el deber de corregirlos.

He dejado por último para referirme específicamente a aspectos de nuestra

vida en la comunidad.

Un pueblo que no tiene salud pública y en conjunción con políticas

educativas, seguramente carecerá de un futuro promisorio y someterá a sus

integrantes a consecuencias impredecibles.

La vida como el principal valor humano debe desarrollarse custodiada por un

marco adecuado de las políticas de salud pública que deberán ir acompañadas

de todos los complementos necesarios para optimizarla.

Entendamos definitivamente que las normas constitucionales no deben ser

meras expresiones de deseos, sino postulados básicos de la organización de

la coexistencia social.

Y dentro de ellas me estoy refiriendo específicamente a la igualdad de

género que impone nuestra Constitución y que nos debe obligar a todos por

igual. No solo a su debido respeto en la implementación sino al compromiso

que implica resguardar en plenitud todos y cada uno de los derechos que le

corresponden a toda mujer, por su condición de tal y sin distinción de

raza, nacionalidad, idioma, creencia religiosa o lo que fuere.

Y lo que nos tiene que indicar que tenemos que seguir trabajando

incansablemente hasta llegar a la eliminación de toda violencia que se

pueda ejercer sobre ella.

El compromiso no debe ser del gobierno solamente.

El compromiso debe ser de todos por igual, puesto que ésta será la especial

forma de reconocer esa condición esencial y única que tiene en el género

humano la mujer, con iguales y mejores derechos, ser artífice de gestar el

futuro.

Señores Diputados, venimos realizando todos los esfuerzos para mantener dos

aspectos fundamentales con respecto a las fuentes de trabajo: por una parte

nuestro gobierno las ha garantizado y lo seguirá haciendo para tranquilidad

de todos nuestros comprovincianos.

Oportunamente dispuse la incorporación de 3.600 programas PIL distribuidos

en el ámbito de la administración pública, provincial y municipal, lo cual

también implica reconducir los recursos del estado para lograr una mejor y

más justa distribución de la riqueza.

Asimismo la manutención del poder adquisitivo del salario que se ve

diezmado permanentemente por el perverso flagelo de la inflación, ha sido

motivo de preocupación y ocupación de este gobierno y en tal sentido se

establecieron y establecerán los aumentos salariales que permitieran

compensar esa pérdida, siempre otorgando lo máximo de acuerdo a nuestras

posibilidades presupuestarias.

Ello significa decir, párrafo aparte, que entre todos los riojanos estamos

decididos a no abandonar ni claudicar en la lucha por el punto de

Coparticipación arrebatado.

También dispuse la utilización de la herramienta económica financiera que

brinda al estado la titularidad del Banco de la Provincia de La Rioja.

Instruí aplicar recursos de esta institución al fomento del crédito y la

asistencia de profesionales, productores y de otros sectores de la sociedad.

En el mismo sentido ordené la aplicación en una primera etapa, de 50

millones de pesos, sobre un total de 500, como un aporte económico a la

Obra Pública a fin de lograr un efecto acelerador y multiplicador en la

economía provincial y de restauración de fuentes de trabajo, por medio de

licitaciones públicas tal como lo dispone la ley.

El descontrol de las variables macroeconómicas en el País golpea

directamente en las franjas sociales de menos recursos y por lo tanto de

menos posibilidad de contrarrestar esos efectos.

Pero el Estado a través de nuestro gobierno ha luchado y seguirá luchando

en lo que de nosotros dependa a través de la implementación de medidas para

esta calamidad.

Comprometo todo el esfuerzo posible para apoyar a toda persona que trabaje,

cualquiera sea su labor.

Estamos en un año electoral y sería muy bueno que todos los partidos

políticos participen activamente ofreciendo a nuestro pueblo sus distintas

propuestas y planes de acción para un futuro gobierno.

Pero ello debe realizarse en el marco democrático ineludible de la

República por medio del proceso electoral respectivo y no judicializando la

política.

¡Por ultimo exhorto a todos mis comprovincianos a abrazarnos en la defensa

de nuestros intereses comunes y de nuestros derechos inalienables e

imprescriptibles, sin distinción de banderías políticas, solo desde el

abrazo fraterno y cobijo de nuestra bandera como símbolo de lucha, paz y

fundamentalmente unión de todos los riojanos.

Referí al comienzo de este discurso a un día como hoy de hace más de una

centuria.

Me permito en esta ocasión y más aun considerando que en breve asistiremos

con alegría a la beatificación de nuestro querido Monseñor Enrique

Angelelli, cuya opción por los pobres tiene hoy más vigencia que nunca:

¿Por qué hieres al hermano y calumnias …

¿Por qué manchas, envileces y persigues?

¡Advierte! No eres pasado sino historia,

Eres proyecto y siempre mensaje,

Pueblo que camina y no desierto, agua que canta y no estanque.

No te quedes solo, porque envejece;

Escucha la fuerza de lo que no muere…

Es El… de ayer, de hoy y de siempre.

¡Advierte! No eres pasado sino historia, agua que canta y no estanque.

Ruego a Dios Nuestro Señor haga que el día de hoy se repita para siempre y

que cada generación futura pueda recoger con mejores éxitos las enseñanzas

de los mayores.

Dejo de esta manera inauguradas las 134° sesiones ordinarias de esta Cámara

de diputados.

Muchas gracias.

Que Dios bendiga a nuestro pueblo.

