Voces de la quinta noche chayera

La del lunes fue la noche donde confluyeron los ritmos folcl贸ricos,cuarteteros, cumbieros y bailanteros. Ni siquiera la llovizna que pormomentos se present贸 sobre el Chay贸dromo rest贸 la alegr铆a y la fiesta de lamultitud de personas que se hab铆an dado cita en esta jornada de la Chaya deOro. Los protagonistas dejaron sus impresiones

*LOCO AMATO*

Una de las figuras centrales de la quinta noche chayera fue sin dudas el

Loco Amato, quien antes de encontrarse con el p煤blico, destac贸 que 鈥渃ada

vez que venimos a La Rioja me encuentro con hermanos, lo tomamos con mucha

responsabilidad y con mucho respeto, pero para nosotros es una gran alegr铆a

ser parte de esta fiesta鈥.

Dijo adem谩s que 鈥渆n estos eventos, que no son bailes y donde hay muchos m谩s

artistas, tratamos de comprimir los mejores temas en el tiempo que tenemos

de espect谩culo, la intenci贸n siempre es respetar los temas que nuestro

p煤blico quiere escuchar, quiere disfrutar鈥.

El Lloco鈥 agreg贸 que 鈥渆n esta noche me siento como en casa, llegar a La

Rioja es recibir buen trato, buena compa帽铆a, buena comida, buen descanso,

eso se suma a todo lo bueno que hay aqu铆 en la provincia, como la alegr铆a

de este festival 煤nico y tan caracter铆stico鈥.

Tambi茅n destac贸 que La Rioja 鈥渆s y fue una base importante de mi carrera,

esto siempre lo tenemos en cuenta鈥, complet贸 el Loco Amato.

*DALE Q’ VA (*David Ortiz y 鈥楴eno鈥 Aguirre )

La banda de Dale Q麓Va fue una de m谩s aplaudidas y el p煤blico bail贸 y cant贸

todo. Est谩 integrada por C茅sar 鈥淣eno鈥 Aguirre, (ex Trulal谩 y Banda Express)

y David Ortiz, (ex Trulal谩 y Sabroso).

Apenas bajaron del escenario expresaron: 鈥渆stamos sorprendidos, primero por

la convocatoria en este d铆a lluvioso en donde a la gente no le import贸 y

no se movi贸, nos sentimos rebalsados de amor y cari帽o鈥

Adem谩s 鈥渢en铆amos pendiente cantar su tradicional chaya, era una deuda y ese

fue nuestro regalo en esta gran fiesta. Estamos felices de poder demostrar

lo que hacemos, del seguimiento de los riojanos, este festival es una gran

fiesta, distinta y con mucha energ铆a鈥

Para David y Neno 鈥渓a gente siempre tiene sus bandas favoritas, a nosotros

nos ayud贸 estar en otras bandas importantes, reforzar el nombre fue una

apuesta nueva y distinta, creemos que es lo que se viene en el cuarteto y

ha sido de gran ayuda para la banda鈥.

*SABROSO (WALLY MERCADO)*

Waldemar Antonio Nicol谩s 鈥淲ally鈥 Mercado, l铆der de Sabroso, le toc贸 actuar

en la 煤ltima parte del festival y describi贸 el momento que estaba

atravesando, en un d铆a especial en su vida personal, con su madre

internada con un cuadro comprometido y tras la p茅rdida de su pap谩 a fines

del a帽o pasado,.

鈥淪on cosas de la vida, tengo un compromiso, este es mi trabajo y al margen

de esta situaci贸n voy a darles lo mejor a todos鈥.

Agreg贸 que 鈥渆stoy feliz de que en mi tierra me hayan invitado a ser parte

de esta fiesta, compartiendo escenario con otros grandes del cuarteto, han

pasado muchos grupos de diferentes g茅neros y nos alegra que hoy todo el

pa铆s pueda vivir y sentir esta tradici贸n, esta cultura”.

Dijo adem谩s que 鈥渄esde el lugar que hoy estoy, solo tengo agradecimiento a

la gente, el talento tiene que ser visto y si puedo aportar y dar

oportunidad a otras bandas, lo hago de coraz贸n y sin ning煤n beneficio

propio; que puedan descubrirse nuevos talentos es algo importante鈥.

Sobre su camino en Sabroso, dijo que 鈥渟ignifica mucho para m铆, pasados los

10 a帽os reci茅n me di cuenta de lo que construimos porque en la vor谩gine de

esto uno por ah铆 no se da cuenta, vengo de una cuna folkl贸rica y siempre

so帽茅 con eso y los caminos de la m煤sica me trajeron hasta ac谩, cambi茅 mi

vida, me radique en otra provincia donde naci贸 mi hija鈥.

A manera de mensaje, hilvan贸: 鈥渁 la juventud quiero decirle que es un

camino muy lindo, es una forma de incluir a todos, incentivarlos con el

arte y salvar nuestra juventud, rescatarlos de algunos flagelos que los

acosan”, sostuvo.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments