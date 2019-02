Ulises Jaitt salió al cruce de Luis Ventura por haber publicado la foto de su hermana Natacha muerta

“Lo primero que te quiero decir es que me enteré que publicaste una foto de mi hermana muerta desnuda, ¿es así?”, comenzó Ulises contra el periodista.

La noticia de la muerte de Natacha Jaitt causó una fuerte conmoción pero también trajo consigo otra arista dolorosa. Nuevamente un policía filtró una foto del cuerpo sin vida de Natacha y, entre las personas que la difundieron, está Luis Ventura. Por eso este sábado a la noche, cuando Ulises Jaitt salió de la morgue, habló en “Secretos Verdaderos” y se mostró visiblemente dolido con Ventura.

“Lo primero que te quiero decir -le explicó Ulises a Ventura-, es que me enteré que publicaste una foto de mi hermana muerta desnuda ¿Es así?”. “Sí, es así”, le respondió el periodista.

“Me duele mucho Luis -continuó Ulises-, vos sabés que yo te respeto, te aprecio, te banco a muerte, pero la verdad es que hay límites. Vos no podés publicar esa foto ¿A vos te gustaría que yo…? Dios quiera que nunca le pase a un familiar tuyo esto. Si yo publico la foto ¿Qué pensarías de mí?”

“Con todo respeto -respondió Ventura-, lo que yo pido es que se investigue. Frente a esa foto, yo lo que pedí era que investigaran el caso. Eso fue todo lo que pedí”. “Pero ayudás al morbo de las redes sociales”, replicó Jaitt. Frente a esto Ventura dijo: “Si me aceptás, te pido disculpas. Me llamó tu abogado, me dijo que no correspondía y yo bajé la foto”. “Ya está, pero me dolió”, cerró Ulises antes de dejar el móvil y retirarse del lugar.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments