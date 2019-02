SOLORZA DESTACÓ QUE “HOY LA CHAYA SE CONOCE EN TODO EL PAÍS”

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

*El secretario de Prensa y Difusión y miembro de la Comisión Organizadorade la Chaya Luis Solorza, destacó la afluencia de público en la primeranoche y dijo que “es en muchos años la mejor primera noche”.Además, hizoreferencia a la cantidad de turistas que llegaron a la provincia, “hoy elfestival se conoce en todo el país”, afirmó.*El secretario de Prensa y Difusión de la provincia, Luis Solorza, expresóque desde la organización “estamos muy contentos, es la primera vez que undía jueves hay tanta cantidad de gente, generalmente por ser laboral el díasiguiente la gente no concurre masivamente la primer noche”.Con Luciano Pereyra y Los Tekis como artistas principales, más de 17 milpersonas ingresaron al Autódromo. “Afortunadamente la gente valoró ladecisión del gobernador de mantener los precios del año pasado, con lapresencia de artistas de primer nivel, creo que fue en muchos años la mejorprimer noche”, destacó.Mientras ya se vivía la segunda noche de Chaya, el secretario expresó que“hoy la gente llegó muy temprano, las entradas se agotaron hace días paraver nada más y nada menos que al reconocido Abel Pintos”. En este sentido,explicó que si bien no conoce el motivo, se notó desde el año pasado uncambio en el comportamiento del público.“Había mucho interés en comprar VIP y platea y ampliamos el número decapacidad vendiendo 10 mil entre los dos sectores, hay mucha gente que noquiere rancho y las otras están agotadas desde hace días”, recordó. Agregóque “en cambio, los turistas quieren conocer, quieren vivir la chayariojana así que de igual manera acceden a ranchos, colmando los tressectores dispuestos”.El titular de Prensa expresó que desde que el Gobierno se hizo cargo deesta fiesta “dejó de haber un fin comercial, queremos que la chaya senacionalice. Antes había gente que no quería que sea así, que no setransmita por TV o por radio, porque no era la misma cantidad de venta,ahora se transmite por Canal 9, la TV publica lo que hizo que muchísimasgente conozca esta fiesta desde arriba del escenario y desde abajo,mostrando nuestra cultura, nuestra tradición”.Sostuvo que esto es gracias a la difusión y, también, al accionar delembajador Cultural Sergio Galleguillo, quien en cada presentación habla desu Rioja querida y de esta gran fiesta que es la Chaya. “Llega gente que noconocía La Rioja y que llega para quedarse todos los días, se interiorizade las chayas barriales, hay gran interés por participar de todos losaspectos de esta tradición, porque hoy la Chaya es nombrada en todo elpaís” finalizó.

comments