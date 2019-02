Además, el ex intendente de Tigre habló de su relación con Cristina Kirchner y afirmó que si él fuese Presidente “eliminaría el impuesto a las ganancias del trabajador”.

Sergio Massa comparó a la gestión Macri con la situación que vive Venezuela y aseguró que si él fuese Presidente “eliminaría el impuesto a las ganancias del trabajador”. Además, el ex intendente de Tigre habló de su relación con Cristina Kirchner y de los trolls del Gobierno Nacional.

“Yo no sé qué va a hacer Unidad Ciudadana, hace 9 años que no hablo con Cristina”, expresó Massa. A la vez, opinó que “un nuevo gobierno no construye con candidatos que pierdan en la segunda vuelta con Mauricio Macri”.

Con respecto a la gestión Macri la comparó con la de Venezuela: “Hay números de Macri que son comparados con los de Venezuela”. Además agregó que está parado del lado de Guaidó.

“Yo eliminaría el impuesto a las ganancias del trabajador”, afirmó Massa en Radio La Red.

Por último Sergio Massa se refirió a los trolls en el gobierno: “Ningún troll me va a doblegar a mí. Este gobierno tiene trolls, lo denunciamos en la Justicia”.

