LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN REAFIRMÓ LA COMPETENCIA DE LA JUSTICIA PROVINCIAL

*Luego de que la Procuración General de la Nación se expidiera nuevamenteante dos causas que se han iniciado en la Secretaría de Juicios Originariosde la Corte, uno presentado por Peronistas sin Fronteras y el otro porUnión Cívica Radical, respecto a la Ley 10.161 que enmendó la ConstituciónProvincial;el fiscal de Estado Héctor Durán Sabas sostuvo que “se estáreafirmando que este tema corresponde a la competencia de La Rioja, por laautonomía que goza y por tratarse de una cuestión de estricta índoleprovincial”. Asimismo, bregó por el respeto de la voluntad popular y quevuelva a transitarse la política por los carriles de la misma y no por víasjudiciales.*

Este martes en conferencia de prensa, el fiscal de Estado, Héctor Durán

Sabas explicó que “toda persona tiene derecho a recurrir a la Justicia

cuando cree que puede tener un derecho vulnerado, pero la Justicia viene

expidiéndose reiteradamente tanto en el orden provincial como nacional, de

que las cosas están convalidadas y bien hechas”.

De todas formas sostuvo que nuevamente la Procuración General de la Nación,

donde la Constitución Nacional fue muy bien interpretada históricamente por

las distintas integraciones, “ha reiterado que los temas provinciales deben

ser debatidos y analizados en el ámbito de la jurisdicción de la

provincia”. “Esto no quiere decir que la Corte no pueda llegar a revisar

una cuestión de índole provincial en su ámbito, pero sí sostiene que debe

ser por los carriles de las leyes respectivas, esto es una vez que la

jurisdicción provincial esté agotada, luego se podrá llegar la Corte por

vía extraordinaria y se analizará si esa resolución de índole provincial

vulnera o no alguna norma de orden constitucional nacional”, explicó el

fiscal.

Este dictamen, reiteró, no es vinculante, no obliga a la Corte, pero

indudablemente está mostrando una reiteración en lo que es jurisprudencia,

tanto en lo que dice la Procuración General de la Nación, como la propia

Corte, ya que los mismos hacen referencia a un sinnúmero de fallos que

están reiterando y reafirmando este criterio que sostiene la Procuración.

“Ahora deberemos esperar la decisión de la Corte, la Procuración le dice

que no debe abrir la competencia porque le corresponde a la provincia, no

obliga a la Corte Suprema a esta conclusión, puede apartarse si así lo

estima. Nosotros sostenemos que la competencia de la provincia para

resolver cualquier tipo de problema vinculado con esto, es el ámbito de

nuestros tribunales y de la autonomía provincial”.

*Respetar la voluntad popular*

Por otro lado, el fiscal expresó que “acá hubo una elección y no nos parece

lógico que esa expresión popular pueda ser modificada por la decisión de un

Tribunal. La República, en un sistema de vida democrático, se debe regir

por la expresión popular, ir en contra de eso es un tema grave porque es

desconocer el derecho de la gente de votar, de expresarse. Tenemos malas

experiencias en nuestra República cuando esas cosas han sucedido”.

Asimismo, dijo que seguirán sosteniendo la postura de la decisión tomada en

los ámbitos de los Poderes de la Provincia, legítimamente constituidos,

como la Legislatura, el Poder Judicial y el Ejecutivo, y seguirán

contestando todos los reclamos que puedan hacer, reconociendo también el

derecho que tienen de hacerlo. “Sería bueno que atendamos a lo que la gente

nos dice, porque cuando la política se aleja de la gente no es buena

consejera de nadie.

En estos fallos la Corte ha manifestado de forma expresa que no es bueno

judicializar la política, dice que lo bueno es dejar que se transite la

política sus carriles, no por los carriles de la justicia. Si hubiera una

violación expresa, la justicia está llamada a corregirlo, pero no hay una

violación expresa”, reafirmó Sabas.

*Artículo 90 de la Constitución Nacional y su sentido*

Por su parte, la abogada miembro de la Fiscalía de Estado, Leticia Juárez

Manfredini manifestó que cuando se habla del sentido que tiene el artículo

120 de la Constitución Provincial, el cual refleja de alguna manera el

artículo 90 de la Constitución Nacional; ha sido aclarado por el propio

vicepresidente de la Convención Constitucional de 1994 (convencional Ramón

Mestre), en representación de la Unión Civica Radical, quien explicó el

concepto de la reciprocidad y sostuvo que se buscaba evitar la continuidad

del presidente o vicepresidente en el ejercicio del poder utilizando la

argucia de sucederse recíprocamente, porque las sucesiones reciprocas

invirtiendo los cargos podrian lugar a sucesiones ininterrumpidas”.

“La sucesión recíproca es invertir los cargos, que podría dar lugar a

sucesiones ininterrumpidas; se trata de poner un límite, ese es el criterio

con que se ha hecho el acuerdo político, nadie puede eternizarse en el

ejercicio del poder”, obra de la Convención Nacional Constituyente de 1994,

tomo 4, página 3091 y subsiguientes. Alli, el convencional radical(Ramón)

Mestre dejó plasmado el sentido de la reforma constitucional. “Queda

plasmado el sentido con el que se reformó la Constitución Nacional, de esta

manera se puede interpretar que no fue necesaria la enmienda, pero la

introducción de la misma no deja abierta posibilidad a la sucesión

recíproca”, explicó la letrada.

En este sentido, el fiscal de Estado explicó que el vicepresidente primero

de la Convención Nacional Constituyente de 1994 dejó claramente establecido

qué es la sucesión recíproca: la inversión de los cargos. “Es algo que nos

han discutido tremendamente y el algo que viene aclarado desde esa época.

Es la Unión Cívica Radical representada en la convención constituyente,

quien explica el alcance de la sucesión recíproca”, dijo.

Además, manifestó que en la Provincia de La Rioja no se ha modificado lo

sustancial del artículo 120 porque la interpretación era clara y lo decían

los convencionales de 1994, pero se hizo un agregado interpretativo que

expresa que si no hay inversión de cargo no hay sucesión recíproca.

“El gobernador Casas estaba habilitado por el texto de la Constitución

Provincial para ir a una nueva elección, porque no había sido reelecto en

el mismo cargo, ni había sucesión recíproca”, reveló.

“Me parece que responde a otras cuestiones que pueden ser políticas o no.

Esperamos que volvamos a transitar el camino de la política y a respetar la

voz del pueblo en democracia”, declaró Durán Sabas e insistió en que “vamos

a seguir contestando y aclarando todos los reclamos que se hagan y lo que

determine la Justicia”.

*La autonomía provincial y la intervención de la Justicia Federal*

Consultado sobre lo expresado públicamente por el vicegobernador, Néstor

Bosetti, quien afirmó que “se llega a la Justicia Federal porque es quien

debe garantizar el cumplimiento de la ley en todo el país”; el fiscal de

Estado explicó que la Justicia está establecida en su organización de

acuerdo a la Constitución Nacional y a las leyes que la reglamenta.

“No considero correcta esa afirmación”, dijo el fiscal y explicó que “toda

resolución que se dicte en el ámbito de la Función Judicial de cualquier

punto de la República, que puede lesionar una norma de la Constitución

Nacional o se contraponga, abre la competencia de la Corte que tiene que

velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional, y las Constituciones

Provinciales. Mientras eso no suceda no hay una contraposición, el ámbito

de competencia se cierra en la provincia respectiva, como dijo la Corte y

como viene diciendo la Procuración”.

“Todos deberíamos conocer el alcance de las leyes, pero con mayor razón las

debería conocer un funcionario porque es el que tiene que aplicarlas

diariamente y no hacer apreciaciones rápidas porque a lo mejor dice lo que

no debería”, expresó consultado sobre la necesidad de que quienes

representan al pueblo, sean conocedores de las leyes.

Finalmente, el fiscal de Estado explicó nuevamente que la enmienda es un

mecanismo constitucional previsto para la reforma, con los límites que el

propio artículo establece. “Es absolutamente constitucional, nadie puede

decir lo contrario porque está previsto en la Constitución, es un

contrasentido que viola los principios de la lógica. Si está en la

Constitución previsto como mecanismo es constitucional, es válido. La Corte

jamás diría que no es válido el mecanismo de la enmienda constitucional”,

sostuvo.

