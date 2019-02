La pregunta de Mirtha Legrand que incomodó a Nito Artaza, delante de Cecilia Milone: “¿Vos sos fiel?”

La conductora puso en aprietos al humorista durante una nueva emisión de sus clásicos almuerzos.

En la mesa dispuesta en el Hotel Costa Galana, allí donde cada verano Mirtha Legrand lleva sus clásicos programas a Mar del Plata, Nito Artaza comenzó a hablar de aquel grito característico del chamamé que “resonó desde la Batalla de San Lorenzo hasta (las Islas) Malvinas”: el sapucai.

Porque si bien nació en Capital, el humorista y político se crió en Bella Vista, Corrientes. Y sabe de qué se trata. “El sapucai lo tiene que hacer uno desde el corazón, para darte coraje por alegría o a veces por dolor. Pero no es fácil: tenemos que escuchar un chamamé para hacerlo. O (ver) algo que nos guste: si la miro a ella mucho, puede ser que me inspire”, agregó Artaza a pura galantería, mencionando a su pareja, Cecilia Milone, quien estaba sentada al lado suyo.

Nito buscó completar la idea resaltando que el sapucai también expresa la “alegría” propia de “cuando uno se enamora”. Y parecía que ahí terminaría el asunto, en esa declaración amorosa destinada a Milone, quien es también su compañera de elenco (junto a Raúl Lavie protagonizan La jaula de las locas, en La Feliz). Pero fue entonces cuando Chiquita decidió intervenir: “¿Vos sos fiel?”.

La reacción de Artaza merecer ser vista antes que narrada. Por eso, por encima de estas líneas se encuentra el video. Pero de todos modos, en estas líneas se describirá su respuesta: “¿Cómo?”, dijo el actor, mirando a Mirtha como si no la hubiera escuchado, y provocando las risas de los demás invitados, desde el músico Cae a la actriz Barbie Vélez, pasando por el periodista Ricardo Canaletti y el intendente Ariel Sujarchuk. Milone no rió.

“No es usted -le explicó Nito a Chiquita-. Yo estoy sordo. Tengo un zumbido permanente”. “No, son los temas -aportó Cecilia-. Estamos en una entrega de premios: ‘Con fulanito trabajé’, le digo, y no escucha. (Pero le digo) ‘Mirá ese escote…’. ‘¡Ya lo vi!’, me dice. Eso lo escucha”. Y así fue la cantante como salvó el particular momento, que también se vio interrumpido por un comercial.

Al volver al aire, la conductora acercó su impresión: “Los que me dicen ‘¿Cómo?’ es porque están pensando la respuesta…”, sostuvo, pícara, dando lugar a otro breve diálogo.

Nito: -Soy muy leal.

Mirtha: -Sos leal… Me parece muy bien. Está enamorado.

Nito: -Ella me deja mirar todo. Yo no. Yo descubrí que soy muy celoso, mire.

Milone: -Sí, pero con estupideces, por tonterías.

Mirtha: -Te necesita.

Nito: -Yo soy leal. Pero me parece que en el siglo XXI esos paradigmas van a ir cambiando.

Milone: -No, yo no creo eso.

Y para respiro del humorista, la charla derivó en otros destinos. Aunque habría que saber si el sapucai también podría ser provocado por la incomodidad. Porque en ese caso, el grito de Artaza habría hecho temblar las paredes del Costa Galana…

