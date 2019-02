LA DIRECCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD BRINDÓ INFORMACIÓN SOBRE EL ACCESO A PROGRAMAS NACIONALES

*El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección General paraPersonas con Discapacidad, brindó información sobre el acceso a programasnacionales, tal como se detalla a continuación: *

*Programa de ayudas técnicas para personas con discapacidad*

Está dirigido y podrán presentar solicitud: Personas con discapacidad que

no cuentan con cobertura social. Personas con discapacidad incluidas en el

Programa Federal Incluir Salud o PAMI por Pensiones No Contributivas,

presentando la negativa de no cobertura de lo solicitado.

Dentro de este programa se financiarán los siguientes componentes:

Productos de apoyo para la movilidad personal. Por ejemplo: órtesis y

prótesis, bastones, muletas, bipedestadores, sillas de ruedas especiales,

grúas, etc. Productos de apoyo para el cuidado y protección personal. Por

ejemplo: silla para baño, camilla para baño, duchador, etc. Productos de

apoyo para la comunicación e información. Por ejemplo: ayudas ópticas,

ayudas electro ópticas, máquinas para escribir braille, ayudas para la

audición, audífonos, etc. Otros elementos no mencionados que se encuentren

debidamente justificados por el profesional competente. No se financiarán

elementos usados.

*Programa de Banco Descentralizado de Ayudas Técnicas*

Podrán presentar proyectos solo los organismos gubernamentales que no

hubieran recibido subsidio en el mismo programa en los 2 años anteriores.

Productos de apoyo que podrán solicitarse para la conformación del

Banco:Sillas de ruedas estándar de diferentes tamaños. Camas ortopédicas

Bastones: trípodes, antebraquiales, bastones para personas ciegas (blancos)

y con baja visión (verdes). Muletas. Andadores de marcha: anterior y

posterior. Carritos para niños pequeños, carritos para traslado.

Bipedestador para niños. Lupas de mano de 2.5X a 5X de aumento. Telescopios

2X a 4X de aumento. Máquinas braille. Otros elementos que sean justificados

en el proyecto.

Se establece para el presente programa un tope máximo de $1.500.000 pesos

argentinos, y su vigencia será el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2019.

*Programa de Fortalecimiento de Redes de Rehabilitación*

Podrán presentar proyectos únicamente los organismos gubernamentales

provinciales de salud.

El servicio a ser financiado deberá ser sumado a la infraestructura

hospitalaria ya existente, teniendo en cuenta que un servicio de nivel II

debe contar de forma excluyente con los profesionales de las siguientes

especialidades: Fisiatría, Kinesiología, Psicología, Fonoaudiología,

Psicopedagogía, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Enfermería, Auxiliar

de enfermería

Asimismo se especificó que se financiará solo un servicio por proyecto: La

construcción no deberá superar los 800m2. Cuando la necesidad planteada sea

de refacción y/o ampliación, se seguirá idéntico criterio. La construcción

deberá ser con calidades de tipo estándar.

Las solicitudes de equipamiento deben ajustarse estrictamente a lo

necesario para cada una de las áreas de un servicio del Nivel II y deberá

ser con calidades de tipo estándar.

No se financiarán los siguientes elementos:Construcción de piscinas. Compra

de: cámaras digitales, televisores LCD, equipos de música y sonido,

computadoras portátiles, filmadoras, o cualquier otro equipamiento que no

sea de estricta necesidad para el funcionamiento del servicio.

La vigencia del mismo será entre el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2019.

*Programa de Fortalecimiento de Unidades Productivas Inclusivas*

Componentes a subsidiar: Componente equipamiento; Se podrán financiar

maquinarias, herramientas, amoblamientos laborales, adaptaciones para

puestos de trabajo justificado en la actividad productiva.

Componente de Infraestructura: Se podrán subsidiar ampliaciones y

refacciones de los edificios donde funcionan las actividades productivas ya

existentes.

Componente de Insumos: Se podrán subsidiar, por única vez, insumos para la

producción que, según el proyecto y la explicación del negocio a realizar,

no superen las necesidades de seis (6) meses de producción.

Asistencia para el gerenciamiento: Esta tarea consiste en asesoramiento en

gestión de la producción y recursos humanos, mejoramiento del producto y

canales de comercialización.

El profesional o la persona idónea deberá presentar un curriculum que

justifique su idoneidad para esta labor y la propuesta a trabajar con una

carga mínima de 96 horas y 180 horas como máximo, distribuidos en 6 meses.

La misma no puede ser miembro de la comisión directiva de la organización.

Los montos máximos a subsidiar; Tope presupuestario: $3.000.000. Valor tope

de la hora de asistencia/capacitación: $1.000.-

Vigencia: Entre el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2019.

*Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Institucional*

Entre sus consideraciones generales se detalla que: deberá demostrar 1 año

de actividades con personas con discapacidad en la actividad que es objeto

de la solicitud.

En ningún caso, deben haber sido beneficiarias de subsidios en el marco del

presente programa en los últimos 2 años.

El destino de los fondos podrá ser para la realización de reformas/mejoras

edilicias, pequeñas ampliaciones en edificios existentes y/o equipamiento.

En el caso de los organismos gubernamentales, NO se financiará la

accesibilidad de las instalaciones administrativas, dado que es

responsabilidad del propio órgano local de gobierno garantizar el acceso de

toda la población a las oficinas de atención público.

En el caso de ONG’S, la institución debe ser propietaria del inmueble en el

que se desea realizar la reforma y/o ampliación, acreditándolo con la copia

certificada del informe de dominio, expedido por el registro de la

propiedad inmueble de la jurisdicción, libre de restricciones y gravámenes

a nombre de la institución.

Tope máximo para Municipios/Comunas. $2.000.000.

Tope máximo para ONG: $3.000.000.

Podrán presentar proyectos organismos municipales y las Organizaciones No

Gubernamentales –ONG- que cuenten con un mínimo de 2 años de antigüedad de

personería jurídica.

Su vigencia se enmarca entre el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2019

Desde la dirección General Para Personas con Discapacidad se informó además

que para aquellas personas, instituciones gubernamentales, u ONG que

precisen asesoramiento personalizado, el horario de atención es de lunes a

viernes de 8:30 a 12:30 en las oficinas de la dirección ubicadas en el

Centro Administrativo Provincial.

