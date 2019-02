La abogada de Anita Co acusó a Burlando de comprar testigos

Raquel Hermida habló sobre la audiencia de mañana entre la actriz y Juan Darthés, pero denunció que el abogado del actor paga para “dar vuelta” la causa.

Luego de que Fernando Burlando revelara en una entrevista que Juan Darthés no volverá al país para presentarse mañana en la audiencia de conciliación en el juicio a Anita Coacci por calumnias e injurias, la abogada de la actriz acusó al letrado de comprar testigos y de “mentir permanentemente”.

En diálogo con Nosotros a la mañana, emitido por eltrece, Raquel Hermida fue contundente: “Burlando no sabe muy bien cuál es la estrategia y miente permanentemente, como por ejemplo, en decir que (Darthés) está enfermo, que no lo está, que se está autoflagelando… Es la estrategia que ha utilizado en otros casos y recordemos también su falta a la audiencia con Calu Rivero, cuando decían que estaba internado y no se sabía dónde. Basta de mentir. Creo que maneja terriblemente la comunicación”.

“La estrategia no existe, la van armando y tratando mal a las víctimas, como hacen todos los abogados de abusadores. Sin dudas, Burlando miente. Estamos sumergidos en mucha mentira y me parece una pérdida de tiempo pensar si Darthés va a ir o no mañana”, agregó la representante legal de la actriz.

Sin embargo, la letrada no finalizó ahí. Al ser consultada sobre posibles nuevas denuncias en contra del actor, sostuvo: “Eso sigue tal cual. Incluso no fue negado por él cuando se lo dice Mauro Viale. Él hace un gesto misógino pero no lo niega. La cara es de ‘la que viene’. En tiempo y forma se van a realizar estas denuncias, haciendo un trabajo muy de bajo perfil, porque ya sabemos lo que hace este señor (Burlando) abonando y pagando testigos para tratar de dar vuelta la cosa”.

Fabián Doman, conductor del ciclo, preguntó a quién se refería y Hermida prefirió no hacer mención. “Por supuesto que hay (testigos ‘comprados’ a favor de Darthés), y lo va a haber en todas las causas. Los abogados penalistas nos conocemos y sabemos cómo actuamos cada uno. También habrá en el caso Fardin en Nicaragua”, reveló.

Luego de terminar la entrevista, un panelista se comunicó con Burlando y él dijo: “Solamente una persona sin ubicación, sin ética, sin moral puede decir una barbaridad semejante. Siempre me manejo con honestidad. Son situaciones que diferencian a los chacales del derecho, a esas personas que por un minuto de luz dicen o hacen cualquier cosa al respecto… No lo puedo creer, es impresionante, increíble”.

Sin ánimo de querer conciliar con su colega, lanzó: “No ha parado de transgredir normas, incluso en decir que tiene más denunciantes. Una manera nefasta de ejercer el derecho”. Luego, cuando habló con TN, agregó que el actor está pasando por una situación de depresión con un tratamiento ambulatorio y está acompañado de su mujer, quien lo apoya de manera permanente.

Con respecto a las versiones que circulaban sobre posibles escraches al actor en Tribunales, Hermida remarcó que eso fue “una versión de la contraparte”, y que ellas evitarán los escándalos. Además, desestimó las declaraciones de Burlando, al comentar que su representado estaba deprimido y con pensamientos suicidas: “Me preocupa el suicidio en niños, que es la principal causa de muerte, luego de sufrir abusos. No en Darthés”.

Además, adelantó qué hará mañana la actriz en la audiencia: “Anita dijo la verdad, nunca mintió. Ella está segura y tranquila, igual que todos nosotros. No va a retractarse. Si la causa se abriera, tenemos testigos de todo tipo”.

