Jorge Lanata está internado y habló desde la Fundación Favaloro: “Podría ser dengue”

El periodista detalló que los médicos aun no le pueden dar el alta porque están esperando el diagnóstico.

Desde el sábado pasado que Jorge Lanata está internado en la Fundación Favaloro, adonde ingresó con un cuadro de fiebre y diarrea. “Estoy un poco hecho pelota, tuve mucha fiebre”, explicó este martes el conductor en un diálogo con el equipo de su programa Lanata sin filtro, en Radio Mitre.

A través de una comunicación telefónica desde la habitación del hospital, el periodista detalló que los médicos aun no le pueden dar el alta porque están esperando el diagnóstico. Además, le sube y baja la fiebre. “Tuve descompostura y náuseas”, precisó Lanata.

A la espera de los resultados de los análisis, el conductor habló sobre las tres posibilidades que están evaluando los doctores que lo atienden: “Una puede ser que sea contaminación por antibiótico, es decir, que mezclé; otra es que sea algo viral. Y la última, dengue”.

En una charla de unos pocos minutos pero muy relajada (al punto que comenzó diciendo: “Aquí estoy, desde Angola”), Lanata se permitió bromear sobre la posibilidad de que lo haya picado el mosquito, transmitiéndole así el virus de dengue. “Debe ser porque yo vivo en una zona marginal de Buenos Aires. ¡Es increíble! Es una joda de los mosquitos en mi contra -continuó-. Al mosquito hijo de mil p… que me picó le deseo la muerte”.

“Me hicieron un estudio que decía que tenía anticuerpos de dengue y no puedo tener esos anticuerpos si no lo tuve”, explicó Jorge, que continúa en reposo “esperando que se pase esta porquería”. Pero aportó tranquilidad al sostener que lo que enfrenta “no es grave”. “Esto pasará”, dijo.

También afirmó que, más allá de que debe guardar reposo, no tiene ánimos para “hacer nada”. “Cuando estás mal, estás mal. Lo mismo me pasaba cuando me daban diálisis: estás al pedo, pero no podés hacer nada mientras tanto”, ejemplificó sobre el tratamiento al que se sometió antes del trasplante de riñón que le realizaron en 2015.

El periodista y conductor tiene previsto regresar a la televisión el próximo 11 de marzo con un ciclo de entrevistas, cuyas emisiones durarán 45 minutos, emitiéndose de lunes a jueves a las 23.30, por TN.

