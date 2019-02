“Gisella agonizó en la cama y él vio su muerte”, dijo la hermana de la odontóloga asesinada

Lo dijo al hablar sobre los resultados de la autopsia, que confirmaron que Solía Calle fue envenenada.

La hermana de Gisella Solís Calle, la odontóloga que estuvo desaparecida 14 días y cuyo cadáver fue hallado a un costado de un camino entre Punta Lara y La Plata, calificó como “macabro” al novio de la mujer, quien se suicidó cuando la Policía fue a detenerlo en un hotel de La Plata.

Sostuvo que el hombre “vio agonizar en la cama” a la odontóloga hasta que murió .

“Él le ha puesto en la nariz (el veneno) para que ella lo aspire. Ella lo ha aspirado y ha comenzado a sentirse mal”, expresó como hipótesis del hecho Mariela Solís Calle en declaraciones a la televisión tras enterarse de que los peritajes confirmaron la muerte de la odontóloga por envenenamiento.

Según fuentes judiciales, Solís Calle tenía en su estómago uno de los componentes del veneno que tenía en su poder Abel Casimiro Campos cuando se suicidó en un hotel céntrico de La Plata.

“Ahora sale que ella tiene partículas de ese veneno, yo creo que Gisella ha estado agonizando en la cama y él ha visto su muerte. El no pensaba intoxicarla, pensaba matarla”, dijo Mariela al canal de noticias TN.

Para la hermana de la víctima, Campos, principal sospechoso del femicidio, “seguro que le dio algo, y después le cuidó la panza, diciéndole que se le iba a pasar”.

“Este enfermo la ha sacado de la cama, la ha acompañado para que ella vomite y la ha regresado a la cama esperando que el proceso siga”, apuntó en referencia a los rastros de vómito que los peritos hallaron en el baño de la vivienda de Gisella a pesar de que habían sido limpiados.

“Yo discrepo de la teoría de las cámaras de seguridad, creo que el tipo toda la vida demostró ser demasiado ombliguista (sic), él y su ombligo”, agregó Mariela, quien entendió que cuando las cámaras lo detectan yendo al Camino Negro, en horas del mediodía, Campos “seguramente fue a asegurarse que todo estaba bien hecho”.

“Para mi, él lo hizo a la noche, él no era tonto, ahora veo que estaba loco pero no creo que haya sido tan tonto de pasearla por todos lados. Los tiempos no le dan en el día, por eso pienso que lo hizo a la noche”, indicó.

Fuentes judiciales confirmaron este martes que la odontóloga tenía en su estómago componentes de un insecticida que coincide con el que le encontraron en poder de Abel Casimiro Campos cuando se suicidó de un tiro.

Agregaron que los peritos encontraron partículas de uno de los varios componentes de ese insecticida en el estómago de Solís Calle, y que el resto podría haberse disipado del cuerpo como ocurre con ese tipo de productos.

Fuente: Télam

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments