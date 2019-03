Encubrimiento a la AMIA: Carlos Menem fue absuelto y el exjuez Juan José Galeano recibió 6 años de cárcel

Los jueces del tribunal calificaron por unanimidad los hechos como “graves violaciones a los derechos humanos”.

El Tribunal Oral Federal 2 da a conocer el veredicto contra el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, por el presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA.

El Tribunal está compuesto por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel, y como fiscal los de la Unidad Fiscal AMIA.

La acusación es por el pago de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín, quien está acusado de acondicionar la Traffic utilizada como coche bomba en el atentado, para que inculpe a policías bonaerenses en el hecho: por este caso se declaró nulo el primer debate.

También se los acusa a todos ellos por coacción y privación ilegal de la libertad a testigos; y la desviación de la investigación en la llamada “pista siria” que apuntaba al Alberto Kannore Edul, un empresario cercano a Menem.

En el juicio que comenzó en agosto de 2015 son juzgados Menem, Galeano, Anzorreguy, los fiscales Eamon Mulen y José Barbaccia, Telleldín,; la exesposa de este Ana Boragni, el ex subjefe de la SIDE Juan Carlos Anchezar, el ex agente de inteligencia Patricio Finnen, el abogado Víctor Stinfale; los ex comisarios de la Policía Federal Jorge “Fino” Palacios y Carlos Castañeda y Beraja.

En su alegado, el fiscal pidió que Galeano sea condenado a 13 años de prisión, los ex fiscales Mullen y Barbaccia, ambos a ocho años; Anzorreguy a seis años, y Menem a cuatro años, entre otros pedidos de pena.

Noticia en desarrollo

