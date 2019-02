Elecciones 2019: Tras evitar definiciones, Massa descartó la posibilidad de una alianza con Cristina Kirchner

El precandidato de Alternativa Federal reiteró que hace nueve años que no habla con la expresidenta.

Tan sólo cinco días atrás, Sergio Massa había evitado dar una definición sobre la posibilidad de sumar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a una coalición del peronismo para vencer a Cambiemos en las elecciones. Pero este sábado fue bien claro cuando le consultaron si su propuesta incluye a la actual senadora nacional: “No, para nada”. También dejó un mensaje a los votantes de Unidad Ciudadana y evitó responder sobre los dichos de Lavagna que esta semana lo calificó como una “propuesta del justicialismo”.

Después del lanzamiento de Alternativa Federal en Mar del Plata, Sergio Massa empezó con las entrevistas y esta semana había evitado la definición sobre una posible alianza electoral con la expresidenta Cristina Kirchner. Nuevamente consultado sobre el tema en la mañana de este sábado, en el programa Sábado Tempranísimo, de radio Mitre, Massa dijo: “He sido taxativo con mi acción. Cuando en 2013 todos hablaban del sueño de la eternidad y nadie se animaba a ponerle límites a ese sueño, me enfrenté junto a un grupo muy pequeño de intendentes a la idea de Cristina eterna. En 2015 también, en 2017 junto a Margarita Stolbizer, hace nueve años que no hablo con la expresidenta. Entiendo que algunos que hasta el 10 de diciembre de 2015 tuvieron responsabilidades tengan que marcarlo taxativamente, yo lo marco taxativamente con la acción política”.

Y cuando el periodista Sergio Rubín insistió: “¿No incluye en la propuesta de ustedes a Cristina Kirchner?”, Massa no evitó la respuesta. “No para nada -aseguró-. La diferencia es que, en todo caso, creo que es importante que le digamos al votante de Unidad Ciudadana que no alcanza con las candidaturas de culto. Para construir una nueva mayoría y un nuevo gobierno no pueden alimentar candidaturas que son la garantía de cuatros más de Macri por la derrota en segunda vuelta. Hay que decírselos con claridad y con todas las letras”.

A su vez, también tocó el tema Lavagna. Esta semana, el exministro de Economía dio una entrevista después de dos años, a FM Milenium, en la que mencionó a Massa: “Él piensa en una expresión ligada a lo que puede ser una propuesta de un sector de justicialismo, yo sigo pensando en construir algo más amplio”.

Y Massa esbozó una respuesta: “No es una tema para nosotros el de la discusión de las vanidades o los roles de cada uno. Obviamente que pretendo liderar esa mayoría opositora que queremos construir, por el aprendizaje de mis errores, la vocación y las ganas. Pero por encima de esas cosas, el desafío es construir una alternativa que se ponga como objetivo ganar la batalla contra la pobreza, por la igualdad federal y por el empleo”. Y añadió: “Lavagna, al igual que la gran mayoría de los gobernadores, tiene la convicción y tenemos la convicción de que necesitamos construir una nueva mayoría. Hay que superar el fracaso de Macri con un gran acuerdo por Argentina de políticas de Estado”.

