El juez Claudio Bonadio procesó a 92 intendentes por fraude con dinero público

Por la misma causa ya había tres ex jefes de gabinete kirchneristas procesados como responsables políticos del manejo del programa.

El juez federal Claudio Bonadio procesó a 92 intendentes y ex intendentes de todo el país por la presunta comisión de delito en el manejo de unos $ 600 millones destinados al tratamiento de residuos urbanos a través de un programa nacional y por lo que ya quedaron involucrados con un procesamiento firme tres ex jefes de Gabinete del kirchnerismo (Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina) y otros tres ex funcionarios del área de Ambiente.

Entre los ex jefes comunales alcanzados por la medida se encuentran Francisco “Barba” Gutiérrez, que encabezó el municipio de Quilmes, Francisco “Paco” Durañona, actual intendente de San Antonio de Areco, y Daniel Capitanich, ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador chaqueño. Entre los ex jefes de Gabinete ya procesados en esta causa se encuentra justamente su hermano, Jorge Capitanich, actual titular del municipio de Resistencia.

Al igual que otros expedientes de corrupción tramitados actualmente en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py, la causa se inició, a fines de 2016, a partir de una auditoría interna de la actual gestión de la coalición gubernamental Cambiemos, en este caso en la Secretaría de Ambiente, con participación de la Sindicatura General de la Nación (SiGeN) y la propia jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña.

La auditoría reveló que no hubo un adecuado estudio de los municipios que necesitaban de la ayuda nacional a través del programa implementado desde el gobierno a cargo de Cristina Fernández de Kirchner y que, por el contrario, se habrían cometido delitos en el manejo de esos fondos, según la investigación desarrollada por el juzgado a cargo de Bonadio.

Entre las irregularidades detectadas por la Justicia se encuentran una “falta de control interno en la ejecución de los proyectos”, en relación al “plazo de ejecución” y “rendiciones vencidas”, y “modificaciones e incumplimientos parciales o totales” en los proyectos aprobados para la financiación nacional.

De acuerdo con el relevamiento, las provincias más beneficiadas en plata con el programa -en relación a la cantidad de habitantes de los municipios involucrados- fueron las de Chaco, Santa Cruz y La Rioja. Entre los procesados también se encuentran el ex intendente de la localidad santacruceña de Comandante Luis Piedra Buena José Bodlovic, actual presidente de la Legislatura santacruceña, y el ex intendente de Río Gallegos Raúl Cantín.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments