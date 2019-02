El castigo al que se expone el Cardiff si no paga el traspaso de Emiliano Sala

El Nantes intimó al conjunto inglés que había anticipado que congelaría las cuotas hasta que no se conozca qué fue lo que ocurrió.

Tras conocerse la muerte del futbolista Emiliano Sala, el Cardiff y el Nantes disputan por el cobro del dinero del traspaso del delantero.

Días después de que se conociera la desaparición del avión, el elenco galés que había fichado al goleador argentino avisó que iba a “congelar” el pago de los más de USD 20 millones, hasta que no se determine por qué el Piper PA-46 Malibu se hundió en el Canal de la Mancha.

El miércoles, el Nantes, club que vendió a Sala, intimó a la institución de la Premier League para que cumpla con lo que se había comprometido. El conflicto continúa ya que en caso de que el Cardiff no cumpla con lo pactado, sufrirá graves consecuencias.

“Si no se cumplen ciertos plazos, que se mencionan en el contrato de transferencia, estos pueden desencadenar consecuencias. Esto puede ser desde una advertencia hasta un retiro de puntos de la liga. Es una situación muy difícil ya que estamos hablando de una tragedia humana y de una importante cantidad de dinero “, explicó Gianpaolo Monteneri, ex jefe del departamento de estatus de jugadores de la FIFA, al sitio británico The Telegraph.

Actualmente el Cardiff se ubica 18° en la Premier League y corre serio riesgo de perder la categoría. Sus 22 puntos en 25 partidos lo están condenando a la Premiership, segunda división inglesa y en caso de ser castigado con quita de unidades, su descenso quedaría concretado.

El elenco gales había acordado el pago de USD 20 millones, la compra más cara de su historia, para hacerse con los derechos federativos de Sala, quien siempre había jugado en la Ligue 1 y en las últimas cuatro temporadas lo había hecho con la camiseta del Nantes. Allí, marcó 48 goles en 133 encuentros.

Mientras tanto, el equipo forense de Dorset, Inglaterra, está trabajando con el cuerpo rescatado el miércoles dentro de la aeronave hundida a 63 metros de profundidad en el Canal de la Mancha, a 40 kilómetros de la Isla de Guernsey.

El barco Geo Ocean III, dispuesto por Reino Unido y encargado del rescate, pudo sacar el cadáver tras varios días de trabajo y luego finalizó con la operación, según anunció la Air Accidents Investigation Branch (AAIB) en un comunicado.

“Desafortunadamente, los intentos de recuperar los restos de la aeronave no tuvieron éxito antes de que las malas condiciones meteorológicas obligaran a detener las operaciones. El pronóstico del tiempo para el futuro previsible es deficiente y, por lo tanto, se tomó la difícil decisión de finalizar la operación”, señala el escrito.

El Geo Ocean III trabajó con un submarino controlado a distancia, ROV, que permitió obtener un “extenso registro de video”, que proporcionará evidencia para que los peritos determinen las causas del accidente.

Aún se desconoce si el cuerpo encontrado es del piloto David Ibbotson o del jugador Emiliano Sala. La información será proporcionada por la Policía de Dorset en las próximas horas.

El goleador argentino desapareció el lunes 21 de enero cuando volaba desde Nantes, Francia, rumbo a Cardiff, Gales. La aeronave se precipitó en el Canal de la Mancha por causas que aún se desconocen y el domingo pasado fue hallada sumergida a 63 metros de profundidad por el buque Morven, operado A-2-Sea, contratado de forma privada por la familia.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments