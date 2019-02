CON “#HAY ALTERNATIVA”, EL PERONISMO FEDERAL ARRANCÓ LA CAMPAÑA ELECTORAL

*El espacio Alternativa Federal arrancó hoy en Mar del Plata la campañaelectoral bajo la consigna “#HayAlternativa”, durante un encuentro del queparticiparon más de 2 mil jóvenes dirigentes de todo el país.En la reuniónde Gobernadores, Sergio Casas recibió felicitaciones de parte de sus pares,de Pichetto y Sergio Massa, quienes valoraron la gran elección realizada enLa Rioja, que abrió el calendario electoral nacional con el primer triunfodel Justicialismo. Los referentes de Alternativa Federal le indicaron aCasas que La Rioja marcó el rumbo de sucesivos triunfos que se irán dandopara el Justicialismo en otras provincias.*

*Los jóvenes se congregaron en un escenario frente al mar para escuchar sus

experiencias e historias de vida, sus miradas sobre la innovación

tecnológica, el medio ambiente, la igualdad de género, la nueva educación y

los trabajos del futuro y sus inquietudes sobre la Argentina de los

próximos años.*

Los fundadores de Alternativa Federal, Juan Schiaretti, Sergio Massa,

Miguel Angel Pichetto, junto a los gobernadores Mariano Arcioni (Chubut),

Sergio Casas (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), Gerardo Zamora

(Santiago del Estero) y más de 2.000 dirigentes de todo el país,

escucharon las exposiciones de 5 jóvenes: Hernan Viva, un chef y

emprendedor gastronómico que desde el año 2012 lleva adelante su proyecto

personal, convirtiendo al negocio familiar en una empresa de franquicia

internacional; Claudio Fernandez, un científico del CONICET y del instituto

Max Planck que impulsa varios proyectos educativos para acercar y

facilitar el aprendizaje de ciencias en los jóvenes, como el XLAB, un

innovador laboratorio para que estudiantes de escuelas secundarias realicen

prácticas en ciencias naturales, o País Ciencia, la primera plataforma de

comunicación de la ciencia; Luis Martínez, un joven correntino que desde

los 12 años es defensor del cuidado y la preservación ambiental y creador

del proyecto EcoEscuela, un proyecto que consiste en dar charlas

informativas sobre la protección ambiental, recibimiento de especies

nativas de fauna silvestre y vegetación nativa en escuelas universidades y

empresas; Matías Valdivia, un programador mendocino que creó en Miramar

Las Brusquitas Green and Tech,un espacio de capacitación dirigido hacia la

innovación en el área de la sustentabilidad, recursos en tecnología y la

asistencia a emprendedores; Georgina Bardach, ganadora de la Medalla de

Bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, única medallista individual

de la Argentina y primera medalla en Natación Argentina después de 68 años;

y Gisela Lescano, una joven que nació con anoxia perinatal (falta de

oxígeno) lo que le produjo una parálisis cerebral que le dejó secuelas

motrices severas y el pronóstico médico de incapacidad para escribir.

Gisela no sólo aprendió a escribir y leer sino que se recibió de contadora

nacional y recibió distinciones como joven ejemplo de la Juventud.

Actualmente coordina una Escuela de Oficios que se sustenta en un sistema

solidario de educación donde los instructores donan sus horas para que

otras personas puedan capacitarse de forma gratuita.

*Una alternativa de cambio*

En un formato estilo Charla TED, los jóvenes se adueñaron del escenario 360

frente al mar y hablaron allí de sus expectativas respecto del futuro de

la Argentina y de la necesidad de que haya una alternativa de cambio

respecto del pasado y el presente del país.

Durante las exposiciones, los mandatarios y dirigentes de Alternativa

Federal, sentados entre el público, tuvieron la posibilidad de interactuar

con los jóvenes y transmitirles sus preguntas e inquietudes, ahondando en

sus opiniones en torno de la realidad nacional, como las dificultades que

enfrenta un emprendedor para iniciar un negocio propio, los desafíos de la

educación del futuro y la incorporación de tecnología en el aula, la

importancia de generar políticas públicas que consoliden un verdadero

avance en materia de igualdad de género y la necesidad de avanzar en

políticas de Estado en materia de preservación del medio ambiente y de

poner en valor nuestro recursos naturales, como el mar, un recurso

estratégico al cual la argentina siempre le ha dado la espalda.

*Salutaciones*

Mientras se realizaba el encuentro llegaron saludos a través de videos

digitales de los gobernadores Domingo Peppo de Chaco y Gustavo Bordet de

Entre Ríos. En representación del gobernador de Tucumán, Juan Manzur,

participó Pablo yedlin, presidente del bloque de Diputados nacionales de

Tucumán. Y por parte de la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana

Bertone, asistió el senador nacional Catalan Magni.

El ingreso al encuentro se realizó a través de una manga de plástico, como

las de las canchas de fútbol, en cuya superficie llevaba la leyenda

#HayAlternativa. El túnel atravesaba un arco que planteaba tres opciones:

Pasado, Presente o #Alternativa Federal.

*Las historias de vida de los jóvenes participantes.*

*ARGENTINA, EN PRIMERA PERSONA*

HERNAN VIVA. Chef y emprendedor gastronómico. Trabajó muchos años para el

Sheraton, primero en Mar del Plata, después en México, Brasil y Buenos

Aires. Desde el año 2012 lleva adelante su proyecto personal, convirtiendo

al negocio familiar en Don Francisco Pastas Food Industry (

http://donfranciscopastas.com.ar/), una empresa de franquicia

internacional. Hoy tienen 3 locales en Mar del Plata.

Es miembro del mundo gastronómico nacional. Estará en la novena edición de

la FERIA MASTICAR (8 y 10 de febrero), el evento de referencia del sector;

será es la primera vez que se hace en Mar del Plata (http://bit.ly/2FQm90Y).

Y organiza eventos como PASTA ROCK con influencers y artistas (

http://bit.ly/2RPf2MT).

Es fanático de Aldosivi, el club de fútbol de Mar del Plata. Cuando el

equipo ascendió, creó unas pastas con los colores de la camiseta y la foto

se volvió viral: http://bit.ly/2RNeOpr

LinkedIn: http://bit.ly/2Dz6dy8

Instagram: https://www.instagram.com/hernanviva/

CLAUDIO FERNÁNDEZ. Uno de los científicos argentinos más reconocidos a

nivel mundial. Es bioquímico y farmacéutico, especializado en enfermedades

neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Emigró a Alemania por

una estadía en el instituto Max Planck (http://bit.ly/2SaSwNC, una

organización sin fines de lucro fundada por el gobierno alemán y uno de los

centros de investigación más importantes del mundo) y volvió en el marco de

las repatriaciones de científicos del gobierno de Cristina Kirchner, en

2006.

Además de ser investigador principal del CONICET y de haber formado el

Laboratorio de Biología Estructural y Molecular de Enfermedades

Neurodegenerativas, es el director del Instituto de Investigaciones para el

Descubrimiento de Fármacos de Rosario (IIDEFAR, UNR-CONICET,

http://bit.ly/2Weh47T).

Gracias a su trabajo, fue creado el instituto Max Planck de Rosario y el

parlamento alemán lo designó como director. Este laboratorio es el segundo

más importante de la sociedad Max Planck en América Latina (

http://bit.ly/2RLKxr7).

Fernández impulsa varios proyectos educativos, para acercar y facilitar el

aprendizaje de ciencias en los jóvenes, como el XLAB, un innovador

laboratorio para que estudiantes de escuelas secundarias realicen prácticas

en ciencias naturales que se inaugurará en septiembre de 2019 (

http://bit.ly/2RP075s) o País Ciencia, la primera plataforma de

comunicación de la ciencia (http://bit.ly/2G0kw0b).

Ahora trabaja en ‘Manos a la ciencia’, un proyecto de prácticas y concursos

científicos en escuelas secundarias.

A fines del año pasado, dio una entrevista al diario La Capital, de

Rosario, contando sus proyectos y dando su visión sobre la educación y la

ciencia en Argentina. Además, criticó claramente el ajuste del macrismo en

materia educativa y de investigación científica, así como defendió

firmemente la decisión de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología en

2007. (http://bit.ly/2Tgqs8T). Mientras que en 2017, explicó por qué había

rechazado la oferta de Daniel Scioli para ser ministro, en caso de que

ganara las elecciones (http://bit.ly/2G4kwfo). Tiene un compromiso

emocional evidente con la Argentina y una cierta afinidad con el peronismo

en sus formas amplias.

LUIS MARTÍNEZ. Es un joven correntino que desde los 12 años es defensor

del cuidado y la preservación ambiental. Es miembro y activista de varias

organizaciones internacionales de protección ambiental y creador del

proyecto EcoEscuela. El objetivo de esta iniciativa, creada por él mismo,

es el de dar charlas informativas sobre la protección ambiental,

recibimiento de especies nativas de fauna silvestre y vegetación nativa.

Esta iniciativa es dirigida a los niños y jóvenes de escuelas,

universidades y empresas.

Luis es unos de los jóvenes argentinos que a su tan corta edad de 12 años

fue recibiendo distintos reconocimientos de Latinoamérica por su lucha

ambiental en Perú, Bolivia y Paraguay. En estos países, Luís desarrolló

distintas actividades de protección y conservación ambiental el cual lo

llevó a recibir distintos reconocimientos ambientales

Entre 2015 y 2016 fue convocado por la organización Orangutan Conservation

Programme para luchar por la conservación de los oraguntanes en Sumatra.

•Desde el 2016 conduce el primer y único programa ambientalista online de

Corrientes, Bio Data. de www.canal-e.com

•En 2016 fue invitado por la ONU AMBIENTE como asesor externo en ideas para

insentivar a jóvenes para cuidar el ambiente.

•Es el primer joven en convertirse en miembro del Congreso de la Unión

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

•En 2018 fue nombrado el segundo joven líder en ambiente de América Latina

2018 según la revista más importante de México Crónica Ambiental y

felicitado por la ONU AMBIENTE. En esa misma felicitación fue nombrado

referente de Jóvenes Líderes de la ONU AMBIENTE.

• En octubre de 2018, Luís fue elegido entre 11.856 jóvenes de todo el

mundo para participar en los Model of Global Objectives United Nations

Let’s make 17 global goals for a brighter world come true 2019 y

representar a la Argentina en Kuala Lumpur Malasia.

– Global Goals Mundo 2020 lo invitó como invitado especial.

•En enero del 2019 la cadena internacional ABC nombró a Luís Martínez como

el primer jóven Embajador de ABC EARTH de la Argentina para inspirar al

mundo a cuidar el planeta.

• contactos.

Instagram. https://www.instagram.com/luis_martinez_ambientalista_/

Facebook.

https://m.facebook.com/LuisMartinezAmbientalista/?tsid=0.45795150372951343&source=result

Twitter. https://mobile.twitter.com/AMBLUISM

MATÍAS VALDIVIA. Es programador, nació en San Martin, Mendoza. Desarrolló

su primer oficio como mecánico en el taller de 4×4 de competición de la

familia y desde los 15 años participo activamente de la comisión directiva

del autódromo Jorge Ángel Pena. Estudió carreras como biomecatrónica y

analista en sistemas y participó del consejo académico del instituto ISFT

194 de Miramar.

El 10 de enero del 2017 encontró su lugar en el mundo: en el limite de

Miramar y Mar del Plata comenzó una de las aventuras que iba a cambiar su

vida. Junto a Rodrigo Espinosa y Fernando Unzue, ATICMA, la municipalidad

de General Alvarado y la comunidad creó Las Brusquitas Green and Tech, el

proyecto que dirigen hacia la innovación en el área de la sustentabilidad,

capacitación de recursos en tecnología y la asistencia a emprendedores.

El balneario las Brusquitas fue transformado en un centro de innovación

tecnología.

Matias participo de proyectos como:

-Smart City

-Plan 111 mil en BQS

-Impresora 3D

-Smart Bike

-Mony helper

-Asistente para chicos con síndrome de Down

-Proyecto Cosechadora robótica

-Ponce agro

-Polinizadora de Kiwi

-Boya Smart

-TusPlayas.com

-Club emprendedores Miramar

Contacto:

instagram: https://www.instagram.com/matias.valdivia/

web: http://matias.valdivia.com.ar

GEORGINA BARDACH. Nació el 18/08/1983. Ganadora de la Medalla de Bronce en

los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, única medallista individual de la

Argentina y primera medalla en Natación Argentina después de 68 años.

También obtuvo la Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos de Santo

Domingo 2003 y la de Bronce en el de Río de Janeiro 2007. Logró la Medalla

de Bronce en el Mundial Piscina Corta 2002 y fue finalista del Campeonato

Mundial de 2003, 2005 y 2007 y la única nadadora argentina en la historia

de los mundiales en participar en finales de Piscina Larga.

Fue 14 veces Campeona Sudamericana, obteniendo las últimas 5 en Medellín

2010. Logró 6 Medallas de Oro en los Juegos Odesur. Campeona en la Primera

Categoría en los Abiertos de Brasil, Canadá, España y Chile. Es poseedora

de 36 records

sudamericanos.

Contactos:

Instagram: https://bit.ly/2Uz74V8

Twitter: https://bit.ly/2sUWR9I

GISELA LEZCANO. Tiene 31 años, está casada y es contadora Pública. Gisela

es una luchadora, porque desde el primer momento luchó por respirar, pues

tuvo una anoxia perinatal (falta de oxígeno) lo que le produjo una

parálisis cerebral que le dejó secuelas

severas motrices. Cuando recibieron el diagnóstico les dijeron que no iba a

poder escribir y que probablemente tenga que asistir a una escuela especial

por las atenciones que necesitaría. Contra todo pronóstico entre los 2 y 3

años comienza con la lecto escritura, a los 4 inició el jardín de infantes

en un colegio público, sabiendo leer y escribir. Tanto desde la sala de 4

como de 5 años Gisela enseñaba a sus compañeritos cómo escribir y leer.

Desde chica trataba de hacer más cosas de lo que su cuerpo le dejaba, hacía

rehabilitación kinésica todos los días y se sometió a varias cirugías a lo

largo de su niñez. Tanto en primaria como secundaria, siempre estuvo entre

los primeros promedios, primera escolta de la Bandera Nacional en primaria

y secundaria.

Lideró la organización de foros de juventud en la ciudad donde se discutía

política y actualidad mundial, y recibió distinciones de fundaciones

locales como joven ejemplo de la Juventud. Al terminar la secundaria

decidió estudiar Ciencias Económicas, en la ciudad de Resistencia, Chaco, a

30 kilómetros de su casa.

Durante siete años, concurrió todos los días a la facultad en colectivo,

muchas veces acompañada de sus compañeros y otras veces sola en su silla de

ruedas. En la facultad participó de numerosas actividades, luchó

activamente por los derechos estudiantiles, formó

agrupaciones políticas de estudiantes, fue secretaria general y presidenta

del Centro de Estudiantes, también Consejera directiva y consejera superior

de la Facultad por el Claustro estudiantil. Fue tutora de alumnos de primer

y segundo año, además de tutora del programa de pueblos originarios.

En 2013 se recibió de contadora pública, se desarrolló como profesional

independiente y en 2014-2017 fue funcionaria de la gestión municipal de la

Ciudad de Corrientes, llevando a los barrios numerosos proyectos de

inclusión cultural y educativa. Actualmente coordina una Escuela de Oficios

que se sustenta en un sistema solidario de educación. Donde los

instructores donan sus horas para que otras personas puedan capacitarse de

forma gratuita. Además los alumnos deben, al finalizar el curso, donar sus

trabajos realizados u horas a alguna asociación, fundación o institución de

la sociedad civil que lo esté necesitando para de esta

manera cerrar el círculo solidario. Los instructores son previamente

capacitados en cuestiones pedagógicas logrando de esta manera que muchas

personas que tienen conocimientos en algún oficio y que normalmente

quedarían fuera del sistema formal educativo, puedan compartir sus

conocimientos. La escuela de Oficio lleva generado solo desde 2018 más de

60 cursos diferentes de

capacitación, que van desde instalaciones eléctricas, cocina, repostería,

diseño de indumentaria, encuadernación artesanal, entre tantos otros, y

capacitó a más de 5000 personas, en un 90% mujeres.

En 2019 planean incorporar un sistema de tutorías que permita que, aquellos

que quieran a partir de su oficio generar un emprendimiento, puedan

aprender a desollar un plan de negocios y conocer diferentes fuentes de

financiamientos para llevarlos a cabo. Actualmente tiene sede en la Capital

Correntina, pero planean expandirse a otras 15 localidades del Interior.

Contactos:

Facebook: facebook.com/gise.lezcano

Instagram: @giselezcano

