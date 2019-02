Burlando criticó a Juan Darthés y habló de la salud del actor

El abogado dilata la llegada al país del actor y reveló lo qué le gustaría ver de él de cara a lo que viene.

Fernando Burlando dio novedades sobre la causa de Juan Darthés contra Anita Coacci y realizó una crítica sobre él, además de dar detalles sobre el estado de ánimo y salud del actor acusado de violación por Thelma Fardin.

“Él no está en el mejor estado, es difícil convivir con acusaciones. A él le llega información de todo tipo de lo que pasa acá”, explicó el abogado en Chismoses (Net TV) de cara a la causa que iba a traer de vuelta a la Argentina a Darthés.

“Me gustaría verlo más fuerte, más combativo”, criticó el letrado, y aseguró que no es necesaria su presencia en la audiencia del 12 de febrero contra la actriz cordobesa. Burlando aseguró que en el caso de asistir, no van a pedir seguridad extra por temor a los escraches. “No tiene mucho sentido la audiencia porque dijeron que no va a haber conciliación”, explicó el defensor de Darthés, agregando que es inminente el juicio oral contra Anita Coacci.

A pesar de decir que no iban a solicitar fuerzas de seguridad para proteger al actor, Burlando se mostró en contra de los movimientos feministas que podrían ir al tribunal para expresarse en contra de él, y agregó que ese es un motivo extra para que Darthés no asista a la mediación. “Quiero chequear bien lo que pueda pasar con una llegada de Juan a los Tribunales”, sostuvo, aclarando que él no quiere traerlo al país por una cuestión de imagen.

“Él quiere que se reivindiquen sus derechos”, declaró el abogado, además de advertir que Coacci está en camino a “una condena segura”. También explicó que en caso de un juicio, es aboslutamente necesario que Darthés esté en el país.

Burlando también habló sobre la causa del actor contra Calu Rivero, y rememoró los problemas de salud que acecharon a Darthés tras la denuncia de Fardin. “Fue un combo de situaciones lo que no le permitió seguir en la causa contra Calu”, explicó, haciendo referencia a la audiencia en la cual Juan no se presentó. “Estamos intentando demostrar que pasó ese día”, añadió, con el objetivo de no perder la causa por calumnias e injurias que tiene contra la actriz protagonista de Campanas en la noche.

“Seguiremos adelante con todos los casos”, sentenció el abogado, aunque también expresó su malestar por la causa iniciada contra Rivero, dando a entender que es innecesaria y “un posible fusible para perjudicar a Juan”.

