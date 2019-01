“VAMOS A MILITAR CADA RINCÓN DE LA PROVINCIA POR EL RESPETO A LA CONSTITUCIÓN”

*El líder de Encuentro por La Rioja, Alberto Paredes Urquiza, mantuvo unareunión con la dirigencia de cara a la elección del 27 de enero, dondeespecificó que se trabajará territorialmente en cada barrio para solicitara los ciudadanos que luchen por el respeto a la Constitución, lainstitucionalidad y la democracia.*

En una reunión colmada de militantes y dirigentes, el Intendente instó a

los presentes a luchar por la Constitución y evitar que se modifique la

misma a partir de la enmienda impulsada por el Gobernador, Sergio Casas

para su reelección. En el escenario acompañando a Paredes Urquiza se

encontraban el viceintendente de la capital, Oscar Luna, los concejales

Andrés Cejas y Renzo Gonzales además del referente del Movimiento Evita,

Cacho Luna; el dirigente Guillermo Galván, entre otros.

En este sentido, al iniciar su discurso aseguró que “tiene que ir a votar

todo el mundo, el oficialismo quiere confundir a la gente diciendo que no

vayan a votar, pero eso los favorece. La gente tiene que ir a votar si

quieren que haya algo distinto, un futuro de crecimiento y desarrollo para

la provincia, tiene que ir a votar y votar por el NO”.

Al respecto continuó diciendo que es importante votar por el NO porque la

enmienda “beneficia únicamente al gobierno y a los que están a la vuelta

del gobernador”. “No se hizo una reforma para mejorar la educación, la

salud, la producción, el empleo, la situación de los jóvenes, las

instituciones, nada. Solamente se hizo un reforma para que el gobernador

actual pueda ser reelecto y los que están a la vuelta sigan en sus cargos”

manifestó.

Paredes Urquiza indicó que debe haber un nuevo peronismo gobernando la

provincia de La Rioja, “un peronismo renovado, con gente capacitada, de

buena voluntad, transparente, que forme buenos equipos, que tenga buenos

proyectos; que tengamos la oportunidad, que esta gente no nos quiere dar de

llegar al gobierno de la provincia, para eso vamos a trabajar y el puntapié

inicial es el 27 de enero diciéndole NO a la permanencia eterna en el poder

de los que quieren seguir en el poder” dijo.

En este sentido, se refirió a la opinión de la gente y sostuvo que “hay

muchos riojanos que creen en la esperanza de un cambio en la provincia,

aunque no lo digan, no lo expresen, aunque muchos sientan temor,

fundamentalmente la gente del interior de la provincia, por eso les digo

que tienen que perder los miedos, nadie les va quitar nada, queremos darles

más oportunidades, un desarrollo verdadero y genuino. Queremos que nuestros

jóvenes del interior tengan un futuro posible en el pueblo que los vio

nacer, no queremos que sigan viviendo de la dádiva, del bolsón, de la beca,

del subsidio, vamos a ofrecerles algo mejor, nadie les va sacar lo que

tienen, al contrario queremos transformar la realidad para mejor” aseguró.

Finalmente, expresó que “las elecciones del 27 de enero no es un tema en el

que influyan personas de afuera de la provincia, ni el Presidente de la

Nación, ni los Diputados, ni los Senadores de otros lugares, es un tema que

tenemos que decidir los riojanos, por el SÍ lo que quieran que esto

continúe como está o por el NO los que queremos una Rioja distinta, mejor,

con un futuro posible”. En este sentido agregó que “va ser un momento

importante de decisión política de los riojanos y aspiro a que la gran

mayoría queramos algo distinto de lo que está ahora”.

