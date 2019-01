Un invitado llevó postre a la mesa de Mirtha Legrand y desconcertó a la conductora

El famoso actor se ganó el aplauso de sus compañeros y “La Chiqui” reconoció su enorme generosidad.

En una divertida mesa de domingo, Mirtha Legrand recibió en sus clásicos almuerzos a Nazarena Vélez, José Luis Espert, Claudio El Turco García, Valería Archimó, Fabián Medina Flores y Diego Pérez.

Las figuras invitadas anticipaba un programa intenso. Y no fue solo una sensación, porque luego de que el locutor los presentara, se desató una euforia inusitada en los primeros minutos del programa. Todos comenzaron a revolear las servilletas cuando se escuchó el nombre de Mirtha Legrand. “Yo sabía que iba a pasar esto”, comentó la conductora y pidió calma.

Minutos después, para sorpresa de todos, un invitado sorprendió en la mesa con un particular gesto con la conductora . “¿Está bien? ¿Te gusta el menú?”,le preguntó la Chiqui a Diego Pérez, en el comienzo de su ciclo, desde la ciudad de Mar del Plata. Tras responder afirmativamente, el actor reveló que había llevado un postre para la mesa.

“Traje helado yo”, le dijo Diego a la diva. “Si, ya me contaron”, le contestó Mirtha, entre risas. “Yo no vengo con las manos vacías, siempre le traigo algo”, agregó Pérez. “Yo no sé si le gusta el menú, pero la entrada le gustó seguro porque es el único que se la comió” acotó con humor Claudio García, otro de los invitados.

