TERESITA MADERA: “ES UNA ELECCIÓN DISTINTA PERO NECESITA DEL MISMO COMPROMISO”

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

Pasadas las 11 de este domingo, en la mesa 261 de la Escuela Provincia deMisiones ubicada en barrio Antártida 3, la diputada provincial TeresitaMadera emitió su voto en marco de la Consulta Popular Obligatoria, paraaceptar o rechazar la Enmienda sancionada por la Cámara de Diputados.La diputada provincial Teresita Madera emitió su voto y sostuvo “esta esuna elección particular, distinta, pero igual de importante y necesita elmismo compromiso de todos los riojanos”.“Se que este es un voto de confianza a un gobierno que siempre ha tenido sumirada puesta en la gente”, valoró. Asimismo, destacó que el procesoelectoral está desarrollándose de manera tranquila y ordenada.Madera agregó que “mañana seguiremos trabajando con toda la fuerza, seacual sea el resultado, nosotros no podemos descuidar la vida institucionalde nuestra provincia y vamos a seguir trabajando porque la situación no esfácil, debemos seguir mejorando la vida de nuestra gente con más y mejorespolíticas publicas”.

comments