Tapia explicó por qué no le ofreció el puesto a Gallardo pero lo elogió: “Es un técnico para la Selección”

El presidente de la AFA reconoció que nunca hicieron una propuesta formal por el “Muñeco” y explicó los motivos.

Claudio Tapia rompió el silencio tras los dichos de Marcelo Gallardo acerca de la Selección y reconoció que nunca fueron a buscar al entrenador de River para ofrecerle el cargo, aunque lo elogió.

“No tengo duda de que es el mejor técnico del fútbol argentino y un técnico para la Selección. Lo dije siempre. No es algo que surgió después de que le ganó la final a Boca de la Libertadores, con todo lo que significa”, confesó el Chiqui en diálogo con Radio La Red.

El Muñeco había expresado la semana pasada en una entrevista con el medio El País de Uruguay que nunca se habían contactado con él desde la casa madre del fútbol argentino para ofrecerle el puesto máximo en la Albiceleste. “Siempre se me ha relativizado con la Selección. Nunca nadie me ha demostrado que realmente me quería”, fue la frase que lanzó.

Tapia admitió que el DT del Millonario estaba en lo cierto y explicó el motivo. “Él manifestó públicamente que no era su tiempo y lo ratificó cuando extendió contrato en River. Después de escucharlo y hacer eso, ¿cómo hacés para ir a buscarlo?”, concluyó.

El gran presente de Gallardo lo había colocado como uno de los máximos candidatos a apropiarse del puesto de seleccionador nacional tras la salida de Jorge Sampaoli y las dificultades para contratar a nombres de jerarquía como Mauricio Pochettino o Diego Simeone.

Sin embargo, el hombre que comanda River nunca entró en la consideración y el rol recayó en Lionel Scaloni, quien llegó a la estructura nacional como auxiliar de Sampaoli y se apoderó del mando de manera provisoria antes de ser ratificado de cara a la Copa América.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments