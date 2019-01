Sofía Clérici liquidó a Gisela Berger: “Le quiso encajar un hijo a Daniel Scioli”

La modelo, que fue señalada como amante del político en 2017, destrozó a la modelo y defendió al ex Gobernador de Buenos Aires.

Sofía Clérici, indicada como la tercera en discordia en el inicio de la relación entre Gisela Berger y Daniel Scioli, se metió en el escándalo de la modelo y el ex Gobernador de Buenos Aires.

Clérici que fue señalada en 2017 como amante de Scioli destrozó a Gisela Berger y defendió al ex Gobernador de Buenos Aires en un audio enviado al periodista Lío Pecoraro.

“Gisela, primero que es una caradura, esa chica no me cae nada bien. Obviamente que si me tengo que poner de un lado, me pongo el lado de Daniel”, arrancó diciendo Clérici en un audio publicado en el ciclo Todas las tardes (El Nueve)

“Esta chica se maneja realmente muy mal, y me sorprende muchísimo que aún piense de esa forma de él, y que salga a hacer declaraciones de tipo porque ella tiene un hijo de él”. “Y la verdad que me parece totalmente poco inteligente de su parte que haga declaraciones embarrándolo a él”, insistió.

“Daniel se merece tener al lado una persona mucho más inteligente que ella. Obviamente que sea bonita, que sea todo lo que quiera, porque él es una persona que le gusta la mujer bella, y obviamente siempre ha tenido las mejores mujeres”, sentenció.

“No puedo creer que teniendo un hijo con él todavía ella siga diciendo estas cosas, cuando él también aceptó al hijo y se hizo cargo de un montón de cosas sabiendo que ella le quiso encajar un hijo. Hay que ser agradecida y tener códigos en la vida”.

