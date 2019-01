PRONUNCIAMIENTO DE LA MULTIPARTIDARIA EN DEFENSA DE LA CONSTITUCION : “ESTAMOS ANTE EL PROCESOMÁS FRAUDULENTO DE LA HISTORIA DE LA RIOJA”

De esa manera se expresaron el Vicegobernador,Néstor Bosetti (PJ); el Intendente Alberto Paredes Urquiza (PJ); los senadoresJulio Martínez e Inés Brizuela y Doria (Cambiemos) y demás referentes de laMultipartidaria en Defensa de la Constitución Provincial, integrado pordistintos sectores políticos, encabezados por referentes de Cambiemos,Encuentro por La Rioja, sectores del peronismo y gremiales.

Duranteel encuentro con los medios de prensa, se mostraron confiados en que lavoluntad popular se pronunciará el domingo y que los riojanos se expresarán demanera rotunda en contra de la enmienda.

Sobreel cierre de la campaña, los sectores que militan por el No, evaluaron losaspectos fraudulentos de este proceso electoral, que busca reformar laConstitución para garantizar la continuidad de Sergio Casas. Sobre eso semanifestó el senador Nacional Julio Martínez, señalando que: “están embarradola cancha para que no se exprese la voluntad popular. Hay acciones que ponen enjuego las garantías, una de ellas es la imposibilidad de que nuestros fiscalespuedan reponer los votos, es una clara evidencia de un manoseo institucional; y como saben que pierden, no quieren contar las boletas del Si porque noquieren contabilizar la derrota. Son dos hechos aberrantes de una larga cadenade fraudes”.

Asimismoinformaron que este jueves se denunciaron estás graves irregularidades ante laCorte Suprema de Justicia de la Nación.

Elvicegobernador Néstor Bosetti afirmó hoy que “estamos convencidos de que éstees un proceso nulo desde el inicio, para lo cual se efectuaron las denunciasque había que hacer, esta no es una cuestión partidaria, hoy estamos diferentespartidos presentes, porque ésta es una cuestión de la democracia, de defenderlos procesos, y la institucionalidad que manda el camino a seguir”.

Alrespecto indicó que “los que estamos peleando por la institucionalidad y por laConstitución, no nos llama la atención lo que está sucediendo hoy,desgraciadamente esto ya viene pasando en nuestra provincia, y que La Riojaaparezca a nivel nacional por baja calidad democrática, es algo lamentable,porque eso es lo que no queremos, porque no todos los riojanos pensamos de esamanera”.Finalmente, realizó un pedido expreso hacia el gobernador Sergio Casas,“todavía está en condiciones de volver atrás esta compulsa, todavía está encondiciones de dejar bien parada a La Rioja a nivel nacional, garantizando lainstitucionalidad y la constitucionalidad de nuestra provincia”.

Porsu parte, el intendente Alberto Paredes Urquiza, sostuvo que: “lo que estápasando en la rioja, además de ser una vergüenza, causa mucha tristeza, tenerun gobernador que por la sola voluntad de quedarse en el poder, no solamentemandó a modificar la CP, manda a hacer una elección donde el TE y los juecesson militantes del gobierno, cambian presidentes de mesa y llegan alextremo de no permitir a los fiscales que pongan los votos en las mesas, quedaráen historia.

Todoslos ciudadanos sabemos que la esencia del acto democrático está en el controlde la misma y que se le debe permitir a todos los sectores a través de losfiscales. Los fiscales son los que le aseguran a los ciudadanos que se expresarásu decisión. Es un delito todo lo que viene pasando, se manejan en un marco deimpunidad tan grande.

Entanto que la senadora Inés Brizuela y Doria cuestionó duramente la actuacióndel tribunal electoral “es una muestra evidente de la parcialidad del tribunalelectoral que funciona como colectora de Sergio Casas. Están preocupados porquela boleta pese dos gramos más o menos, pero no les hace mella que el serviciode hemoterapia no tenga insumos y dice que como el voto pesa dos gramos más, noresguarda la voluntad de los electores”. Continuó asegurando que:“estamos haciendo todo lo que hay que hacer, este es un proceso viciado desdesu origen, supera nuestra capacidad de asombro, todo lo que creímos que iba apasar, pasó y más. El mejor resguardo que tenemos es el riojano diciendo queNO”.

Finalmentetodos los sectores instaron a la población a votar el domingo, “hay que ir avotar, nosotros vamos a defender el derecho del ciudadano a decidir. Hace ratoque este gobierno viene demostrando que no acepta la decisión popular. Queremosque la gente le diga NO a este sistema tan lamentable que se vienen viviendo yla única forma de frenarlo es con el voto, a pesar de todas estas chicanas eintentos de fraude, la gente va a cambiar la historia de provincia a partir delpróximo domingo”.

Durantela ronda de prensa, acompañaron el diputado nacional Héctor Olivares, la exsenadora Tere Luna, el diputado provincial (no asumido) Felipe Álvarez, losdirigentes Ismael Bordagaray, Cacho Luna, Yuti Aguilera y referentes de los 11partidos políticos que integran la “Multipartidaria en Defensa de laConstitución Provincial”.

