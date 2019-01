Por el SI : Gremialistas apoyaron la consulta popular

En una jornada de debate que se realizó en la Casa de Todos, gremialistas ymilitantes destacaron la importancia de votar por el SI en la ConsultaPopular del 27 de enero. Resaltaron que La Rioja debe seguir con ungobierno que piensa en toda la comunidad.

La opinión la compartieron los militantes y gremialistas bancarios,

taxistas, de la Asociación Obrera Textil (AOT), la Unión Obrera Metalúrgica

(UOM), el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación

(STIA), la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA),

Ser Salud, el Sindicato de Pasteleros, la Asociación de Supervisores

Mineros, Metalúrgicos y Mecánicos (ASIMRA), el Sindicatos de Luz y Fuerza y

la Asociación Docentes y Administrativos Riojanos (ADyAR).

Asimismo participaron del debate dirigentes de campaña del PJ, entre los

que se destacaron Teresita Madera, Ricardo Quintela, Juan Luna, Juan

Velardez; Miriam Espinosa, Griselda Herrera, y Analía Porras, entre otros.

*Las voces*

En esta oportunidad los participantes expusieron la necesidad de realizar

la consulta popular para que sea el pueblo quien se exprese y participe.

“Estamos respetando las herramientas y reglas que nos da la Constitución,

debemos explicar a los riojanos la necesidad de votar por el SI, para que

sigamos con un gobierno que piensa en la gente y no como el Gobierno

Nacional que nos mintió y se olvidó del pueblo”, manifestaron los

referentes gremiales.

Luego, uno de los representantes de la AOT, Ramón Gómez sostuvo que “fui a

buscar a Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria me prometieron que nos iban

ayudar y nunca más volvieron, no nos dieron nada”. A la vez señaló que

“desde la Nación sabemos que no está todo bien, por eso tenemos que

ponernos a la par de los funcionarios y unirnos para ganar con la verdad

que es el SI, por el único candidato que tenemos los justicialistas”.

Por otro lado, el secretario General de ASIMRA, Francisco Segura, resaltó

que “los trabajadores somos la alternativa y los Justicialistas, nosotros

vamos a acompañar está lucha y vamos a priorizar al gobernador Sergio Casas

que fue el único que nos dio una gran mano a los riojanos, sobre todo a los

empleados públicos”.

Asimismo, el referente de los Bancarios, Orlando Gómez remarcó que

“queremos seguir luchando por el justicialismo, tenemos que fortalecernos.

La Nación nos destruyó al interior. El que nos está sacando todo es el

gobierno de Macri. Tenemos que hacer conocer a los riojanos que la luz la

aumenta la Nación no el Gobierno de La Rioja”, y puntualizó “hemos perdido

250 puestos de trabajo y es con el gobierno de Cambiemos, los mismos a

quienes apoya Julio Martínez”.

De igual modo el ex referente del Sindicato de Luz y Fuerza, Carlos Oviedo

expresó que “debemos unirnos para votar por el SI. Macri no sabe lo que es

ser pobre. Los Justicialista lo sabemos y son quienes nos dan soluciones.

Los trabajadores vamos a salir mal si votamos a la oposición”.

Mientras que el dirigente de Ser Salud, Roberto Carrizo enfatizó que

“creemos que Sergio Casas es a quien debemos cuidar y llevarlo a la

gobernación. Todos tenemos que sacar a Macri que vino con tantas mentiras”.

Igualmente precisó que Sergio “nos dio los teléfonos de todo su gabinete.

El hecho de que haya pasado compañeros a planta es muy importante. La única

forma es seguir con un gobierno peronista, hoy tenemos que estar unidos por

el SÍ”.

En tanto que el secretario General de la UOM, Omar Carrizo sintetizó

“sabemos la importancia de tener un gobierno a fin a nosotros, sabemos

cuanta gente quedó sin trabajo con este Gobierno Nacional, pero tenemos que

hacer valer la importancia de seguir con este Gobierno Peronista para que

no nos quedemos sin la fuente laboral y marchar por la unidad”.

