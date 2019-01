“NO VAMOS A PERMITIR QUE SIGAN ROBANDO LO QUE ES DE LOS RIOJANOS”

El intendente de la capital brindó una conferencia muy dura en dondeinformó que se realizará una denuncia penal al gobernador Sergio Casas porretención indebida de 330 millones de pesos en fondos públicos y además poratentar contra la democracia desfinanciando al Municipio, evitando quebrinde los servicios esenciales.

En la mañana de este martes, acompañando al Jefe Comunal se encontraban la

legisladora nacional, Karina Molina; el viceintendente, Oscar Luna; los

concejales: Andrés Cejas, Gonzalo Brizuela, Renzo Gonzales, Lucas Adaro y

Selva Puga; el jefe regional de la UDAI, Fernando Corrales Ávila; el

secretario de Hacienda, José Martínez; junto a las autoridades de Fiscalía

Municipal, su titular, Raúl Galván y el adjunto, Fabricio Bolognesi.

En un escrito que fue leído por el Intendente, se establece que el Gobierno

Provincial incurre en un acto delictivo, arbitrario y discriminatorio al no

enviar los fondos correspondientes a la Ley de Coparticipación vigente, en

este punto se especificó que luego de un análisis exhaustivo de los fondos

enviados desde Nación a la provincia y luego al Municipio, se observa una

diferencia en menos, para la comuna del 37 % aproximadamente.

Explayándose en este concepto dijo “durante el 2018, la Provincia recibió

un 66% más de fondos que el año anterior en concepto de Coparticipación,

pero nuestro Municipio solo recibió un 29 % de incremento, traducido en

cifras concretas estamos hablando de una diferentes de $330.792.8422 que la

provincia se está quedando”. Además, recalcó que este análisis fue auditado

y comprobado por la Secretaría de Provincias, dependiente del Ministerio

del Interior que verificó la veracidad de los datos y la gravedad de la

situación.

“Nosotros elegimos un Gobernador para que administre los recursos que son

de todos, no para que se apropie de lo ajeno, de lo que no le pertenece.

Nuestra ciudadanía debe tomar conciencia sobre esta actitud delictiva”,

también agregó que esto obstaculiza llevar adelante una gestión pero

recalcó que el daño más grave se refleja en los vecinos “porque cuando una

persona que circule por la calle y tenga un accidente a raíz de un pozo, el

reclamo es hacía este intendente que paga el costo político pero los huesos

rotos son de esa persona, de ese riojano que capaz se fue a trabajar y que

por culpa de que Sergio Casas no envíe los fondos tenga que pasar por esta

situación, no podemos seguir permitiendo que esto pase”.

Criticando la postura y accionar del actual Gobernador resaltó “la

mezquindad, la falta de respeto a las instituciones, el incumplimiento de

la ley, termina dañando a la gente común, Sergio Casas fue elegido para que

respete, haga respetar la Constitución y la ley, no para ser el primero en

violarla para seguir manteniéndose en el poder”.

En este sentido continuó “las cuestiones políticas no justifican un

apartamiento de la ley, ni la persecución había quienes no pensamos como

usted, el manejo autoritario de un Gobierno, el abuso del poder, la

distorsión de la información, la manipulación de la Constitución y de la

justicia, son actitudes que envilecen a quienes las toma, afectan la paz

social, y conducen inevitablemente a la decadencia de los pueblos”.

Al finalizar dejó en claro que continuará trabajando en revertir esta

situación “a pesar de todo, redoblaremos nuestro esfuerzo, como lo hacen

nuestros trabajadores municipales que salen a la calle todos los días a

ponerse esta ciudad al hombro. Por eso le pedimos a nuestros vecinos que

tengan paciencia, que comprendan esta situación y que sean responsable, no

es que no queremos limpiar o bachear es que no tenemos los recursos

necesarios para hacerlo”.

En cuanto a las medidas legales que se adoptarán, el Fiscal Raúl Galván

manifestó “el accionar del Gobernador de la Provincia, su Ministro de

Hacienda y varios de los funcionarios que componen ese Ministerio, han

incursionado en acciones que son motivo de denuncia penal, en el día de

hoy, lo vamos a denunciar al señor Gobernador, al Ministro de Hacienda y

quienes resulten responsables penalmente de los delitos de abuso de poder

incumplimiento de los deberes de funcionario públicos, malversación de

caudales públicos, la idea es que una vez por todas, el gobierno de la

provincia cumpla con la ley de Coparticipación federal que está vigente

desde el 1° de enero del año 2016 y le entregue a los Municipios, en

especial al de la capital de la provincia, los fondos que legítimamente le

corresponde”.

Indicó como se trata de denuncia de delito de acción pública, la ley prevé

la habilitación de feria para lo cual se pide expresamente que actúe “el

agente fiscal y el Juez de feria, actúan conforme al derecho, la semana que

viene, ya deberían estar promoviendo acciones, eso va ser motivo de una

acción de carácter civil reclamando él envió de fondos a través de una

medida cautelar, para lo cual vamos hacer una presentación en el trascurso

de la semana que viene”

Culminando expresó “lo que hace el Gobernador Casas y sus Ministros es

arbitrariamente disponer de actualizaciones que no benefician a los

municipios en especial a la Capital, pero si a la provincia, mientras que

aumenta potencialmente los ingresos de la provincia, a la hora de

coparticipar, de distribuir a los Municipios los reduce, entonces vemos que

los porcentajes que le ingresa a la capital cada año le van disminuyendo

desde el 2016 al 2018. Ahí está la conducta de estos funcionarios que

atentan básicamente con la autonomía municipal, porque si no hay fondos,

existe un claro ataque a la autonomía económica, financiera, queremos que

la justicia investigue y la justicia lo procese por estas conductas que se

dan desde el año 2016 agravándose el año pasado”.

