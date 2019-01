Maduro rompió relaciones con Estados Unidos y afirmó: “Vamos al combate”

“Estamos aquí por el voto del pueblo. Sólo el pueblo pone y sólo el pueblo quita”.

Nicolás Maduro volvió a cargar contra el Gobierno de Estados Unidos al sostener que quiere “imponer un presidente títere” en Venezuela y advirtió que irán “al combate”.

“No queremos volver al siglo XX de intervenciones gringas. El pueblo le dice no al golpismo, no al intervencionismo y al golpismo, Aquí no se rinde nadie, aquí vamos al combate”, lanzó Maduro desde un balcón del Palacio de Miraflores.

Fue minutos después de que Juan Guaidó se autoproclamara presidente del país y de que Estados Unidos, Argentina, Brasil y otros países de la región le dieran su apoyo.

Redobló la apuesta Maduro al sostener que rompe relaciones con Estados Unidos y le dio al Gobierno de Donald Trump 72 horas para que deje el país.

Pretenden gobernar a Venezuela desde Washington. ¿Ustedes quieren un Gobierno títere?”, insistió Maduro.

“He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! Se van de Venezuela, aquí hay dignidad carajo!”, dijo Maduro.

La crisis política en Venezuela se agudizó el pasado 10 de enero, cuando Maduro inició un segundo mandato que la oposición y gran parte de la comunidad internacional no reconocen porque consideran que es fruto de un proceso electoral fraudulento que culminó con la votación del 20 de mayo.

La Asamblea Nacional aprobó cinco días después una resolución en la que define a Maduro como un “usurpador” del cargo y se arroga el Poder Ejecutivo, pero hasta ahora no había designado expresamente a Guaidó como nuevo presidente de Venezuela.

