La familia de Emiliano lo busca isla por isla, mientras los ingleses solo piensan en el dinero y ahora se niegan a pagar los 17 millones de euros que costó su pase

La esperanza es lo último que se pierde. Y ese parece ser el lema de los familiares y los amigos de Emiliano Sala quienes empezarán a buscar al futbolista de manera particular tras la suspensión de los operativos por parte de las autoridades francesas e inglesas. En diálogo con TN, el hermano del jugador explicó cómo será la búsqueda y afirmó: “Esperamos el milagro”.

“La búsqueda privada arrancó gracias a todos los que están colaborando ya que sabemos que están vivos, tanto el piloto como mi hermano. Hay barcos que están haciendo el operativo y familiares y amigos recorrerán caminando las islas del Canal de la Mancha para encontrarlos”, dijo Darío Sala.

Además de esto, el hombre agradeció la solidaridad de todos aquellos que están aportando dinero de forma disenteresada para llevar adelante la búsqueda.

Por otro lado Darío no quiso hablar de plazos: “lo haremos hasta que se encuentre a los dos sanos y salvos”.

Mientras la familia de Emiliano Sala sigue buscando al futbolista de manera privada, con la donación de cientos de personas que intentan ayudar a la causa, el litigio legal sobre el pase del delantero del Nantes a Cardiff City ya empezó. Según informó el diario The Telegraph, desde el club de la Premier League aseguraron que no pagarán los 17 millones de euros que había costado la transferencia hasta que no se aclare qué es lo que ocurrió con el avión en el que viajaba el fútbolista.

El primer pago estaba pactado en 6 millones de euros, pero el equipo galés estudia posibles medidas legales antes de llevarlo a cabo. El Cardiff piensa en reclamar por negligencias en el vuelo en el que ellos no tuvieron nada que ver.

Por su parte, el Nantes podría presentar, llegado el caso, una demanda por impago. “Por el momento no vamos a hablar de esto y de dinero mientras se siga en esta dramática situación”, aseguró el presidente del club francés, Waldemar Kita. “Ahora no vamos a reclamar nada, después ya veremos”, dijo Kita, que ha donado 6.000 euros para intentar reactivar la búsqueda del delantero argentino.

Un tercer club protagonista de este tema es el Girondins de Burdeos, club que tiene parte del pase de Emiliano y al que le pertenece la mitad del traspaso (8,5 millones). Por el momento nadie se ha manifestado públicamente, aunque sigue el caso con mucha atención.

