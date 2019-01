LA DIPUTADA OLIMA DESTACÓ LA DECISIÓN DEL GOBERNADOR DE AYUDAR CON LAS TARIFAS ELÉCTRICAS

*La vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Adriana Olima, pusode relieve la actitud altruista y de alto contenido social de Sergio Casas,al tomar la decisión de asumir el costo de la tarifa social de la energíaeléctrica. “Viene a suplir las falencias y el impacto del ajuste que laNación realiza, que afecta directamente a los más vulnerables”.*

La diputada por Famatina valoró la acertada determinación del Gobierno

provincial, que se hará cargo este año del monto de la tarifa social que

“este insensible Gobierno nacional decidió eliminar en desmedro de los que

menos tienen”.

Esta medida de ajuste dispuesta por Mauricio Macri “afecta a 42.600

familias riojanas, que ahora no saben cómo van a pagar los costos de la

energía, sobre todo en meses de alto consumo, por las abrasadoras

temperaturas de la provincia”.

Calificó de “absolutamente insensible al Gobierno nacional, porque no

piensa que los riojanos no podemos asumir estos costos de la energía

eléctrica y terminamos siendo los más castigados por las determinaciones

que se toman en el puerto, olvidándose del país federal que somos”.

Advirtió que “lo más llamativo es que los referentes locales aliados de

Cambiemos, no aparezcan para dar explicaciones ni tampoco brindar algún

paliativo, ya que son corresponsables de todas estas acciones

antipopulares”.

Olima resaltó que como contrapartida, “nuestro Gobernador sabe que la

necesidad de la gente va más allá de cualquier política de ajuste, por lo

que fiel a su sensibilidad social, adoptó una medida ejemplar y que

celebramos desde la Cámara de Diputados, porque habla a las claras de un

gobierno que piensa primero en la gente más necesitada”.

La legisladora aseguró que esta decisión es altamente reclamada por la

gente “que ya no puede asumir los costos de una energía cada vez más cara y

que valorará el gesto de auxilio que realiza este gobierno que nunca se

olvida de los humildes, de quienes hacen todos los días un enorme esfuerzo

por seguir apostando al crecimiento de nuestra provincia y nuestro país”.

