“LA DESESPERACIÓN POR LA DERROTA, LOS LLEVA A MANIOBRAS FRAUDULENTAS”

Así lo explicaron los partidos políticos quecomponen el frente Cambiemos – Fuerza Cívica Riojana y que el próximo domingole disputarán en las urnas la aprobación o no de la Enmienda Constitucional quehabilita al actual mandatario riojano a ir por un tercer periodo en elejecutivo riojano.

Desdeel frente, que tiene como máximo referente al senador Julio Martínez, adelantaronque desde el oficialismo están tramando excluir del recuento a las boletas del”SI”, maniobra “que utilizarán para no dejar constancia de laderrota que sufrirán”.

“Hoyresolvieron que nuestros fiscales prácticamente no tendrán ninguna función enla custodia de la elección”, explicaron.

ElTribunal Electoral Provincial, comandado por Luis Brizuela aprobó, pasado elmediodía, una resolución que rechaza las boletas impresas por la oposición, conla leyenda del “NO”, por tener una diferencia de 2 gramos en el peso. La UCR ylos demás partidos habían solicitado se apruebe estas boletas, debido a loinsignificante del gramaje.

Segúnla oposición “lo dispuesto por el máximo órgano electoral riojano, contraríaresoluciones de años anteriores donde si se permitió el uso de boletas condistinto tipo de papel, debido a la escases del mismo”.

Sobrela actuación de los fiscales partidarios, explicaron que prácticamente notendrán funciones porque en la misma resolución el T.E. solamente autorizó alPresidente de Mesa para la reposición de boletas. “Es gravísimo limitar lasfunciones de los fiscales, pero mucho más grave es el fuerte rumor que yacircula por todos lados, de que tampoco se les permitiría estar al momento delescrutinio y si se negaran a salir del cuarto oscuro serían retirados por lafuerza policial”, comentaron.

“Losfiscales no podrán hacer ningún tipo de reclamo, tampoco reponer boletas en elcuarto oscuro, mucho menos impugnar o recurrir algún voto y por lo que se estádiciendo tampoco podrán presenciar el escrutinio”, indicó la apoderada CristinaSalzwedel.

Yañadió “es una locura lo dispuesto por el Tribunal Electoral, que claramenteestá actuando como una colectora del gobernador Casas. Primero autorizando unaconsulta popular, como una elección general con 45 días de anticipación, cuandolo normal es 90, luego anticipando el voto del SI para el partido del gobierno5 días antes de su oficialización. Todo este atropello pone en riesgo laconstitución de las mesas de votación. Ellos con esta resolución, dejan a lasclaras que son la principal fuerza de choque del actual gobernador”.

Finalmentecruzaron al Fiscal de Estado, Héctor Durán Sabas por sus declaraciones endiferentes medios periodísticos, respecto a que no se contarán los votos delSI, siendo únicamente contabilizados los del NO. Y pidieron cordura al gobiernoprovincial y su Tribunal Electoral “en esto de no permitir a los fiscalesla reposición de boletas, siendo los únicos autorizados los presidentes demesa, es decir que si éste se queda sin boletas, o si se roban todas del cuartooscuro y la justicia no llega a tiempo con más boletas, no habrá quien las reponga”.

