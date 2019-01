Karina Molina se pronunció en contra de la Enmienda Constitucional

La Diputada Nacional por Cambiemos manifestó su posición frente a lapolemica enmienda que se votara el 27 de enero.

En tal sentido la legisladora se manifestó en contra de tener que reformar

la Constitución para que el Justicialismo pueda perpetuarse en el poder.

Asimismo sostuvo “Que no deben haber hecho las cosas bien ya que no tienen,

entre tantos actores, un candidato del que la gente se enamore” , tambien

aseguro “Que se viola el espíritu de la figura de la Enmienda, en tanto que

no se tiene en cuenta el bien común de los ciudadanos sino por contrario,

en este caso se tiene en cuenta el beneficio de algunos ciudadanos que hoy

manejan los destinos de nuestra provincia”.

Con respecto al acto eleccionario, sostuvo que el llamado ya está hecho y

el 27 habrá que ir a votar. En tal sentido le pidió a la gente que vaya a

votar, y que sin miedo se manifieste en las urnas por el NO. Esta es la

gran oportunidad de empezar a decirle a quienes gobernaron la provincia,

desde el retorno de la democracia, que deben dejar lugar a otros, porque

ellos no hicieron las cosas bien.

Molina se manifestó preocupada ya que hace tiempo que no se está

respetando la Institucionalidad en la provincia, ya vemos que tenemos un

Vicegobernador que no es tal (con denuncias por usurpación de cargo), un

diputado, elegido por el pueblo, al que no dejaron asumir y, el no envió de

fondos al municipio capitalino son muestras de que no se respetan las

instituciones.

Finalizando se refirió a la visita del Secretario General del Pro a nivel

Nacional Francisco Quintana, con quien mantuvo diferentes reuniones en el

día de ayer.

Cabe destacar que Quintana vino a dar su apoyo a todos los espacios que se

muestran en contra a la ratificación de la enmienda.

Además del tema convocante de la enmienda, Molina y Quintana hablaron de la

situación actual del partido y del trabajo en conjunto que realizarán para

la normalización del mismo y la manera que se trabajara en este año

electoral.

