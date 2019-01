Hantavirus: el Ministerio de Salud reitera recomendaciones y medidas de prevención

*Ante el estado de alerta nacional, la dirección de Epidemiología informóque si bien en nuestra Provincia no se registran casos autóctonos de estaenfermedad viral transmitida por roedores, se deben extremar las medidas deprevención en cada uno de los hogares y ante la posible presencia desíntomas, realizar la consulta precoz en Hospital o Centro de Salud máscercano. *

El director de Epidemiología, Eduardo Bazán explicó que el Hantavirus es

una enfermedad aguda grave, transmitida por ratones silvestres

(principalmente los colilargos) a personas, eliminando el virus Hanta en la

saliva, heces y orina. Si bien en nuestra Provincia no se encuentra este

tipo de roedor, si existen otros que pueden ser trasmisores de

enfermedades, por ende las medidas de prevención son las mismas.

Por ello, se insta a la comunidad tener en cuenta las recomendaciones

básicas como no manipular roedores sin elementos de protección,

acondicionar la vivienda para evitar espacios donde puedan habitar,

procurar la ventilación de los ambientes, ingresar a depósitos o lugares

cerrados con elementos de protección como guantes y barbijo.

Con respecto a los síntomas, Bazán comentó que la enfermedad presenta

indicaciones inespecíficas similares a un estado gripal como tos,

estornudos, dolor muscular, fiebre, náuseas y vomito. “Es fundamental saber

el antecedente de la persona, si estuvo expuesta al virus, o viajó a zonas

donde pueda estar la presencia de este roedor”.

Teniendo en cuenta la alerta con respecto al brote en el sur del país, el

Ministerio de Salud se mantiene la vigilancia epidemiológica, pese a no ser

una Provincia endémica. “El Hantavirus no es un riesgo alto que tengamos en

la Provincia de La Rioja” puntualizó Bazán. Al mismo tiempo agregó que no

existen vacunas ni tratamientos específicos, por lo cual, ante la sospecha

tras haber estado en la zona o la región donde hay circulación de virus y

tener síntomas gripales, es fundamental la consulta precoz con

profesionales.

