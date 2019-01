Furiosa, Sabrina Rojas contestó a la escandalosa teoría de Moria Casan sobre la separación de Luciano Castro

La actriz salió al cruce de la hipótesis de separación que lanzó la conductora de Incorrectas, que trajo revuelo.

Después de que Sabrina Rojas y Luciano Castro blanquearan su separación, Moria Casán lanzó una escandalosa hipótesis sobre el tema. Cansada de los rumores, la actriz salió a responderle a “La One”.

Según la conductora de Incorrectas, el escándalo entre los actores tiene que ver con una extorsión por parte de una amante de Castro, y sugirió prestar atención en las actrices que trabajaron con el galán en 100 días para enamorarse. “Vamos a revisar los cameos, las actuaciones especiales de toda la gente que pasó por ahí, sacándome a mí”, planteó Mó en su programa.

Cansada de los rumores, Sabrina dijo en un audio enviado a Los Ángeles de la Mañana: “Se pone feo y nosotros tenemos una relación muy linda. No tenemos nada que ocultar, somos dos buenas personas. No tenemos que dar más explicaciones de las que dimos, que ya demasiado dimos. El que tiene ganas de creerlo, lo cree, el que no tiene ganas de creerlo, no lo cree. Yo ya me hinché las pelotas de todo esto, que se pone feo”, lanzó la actriz notablemente molesta.

