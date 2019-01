Fernando Burlando: “Tengo identificado al testigo clave en Nicaragua que avalaría la postura de Juan Darthés”

El abogado aseguró que encontró al empleado del hotel de Managua que habría golpeado la puerta de la habitación.

Fernando Burlando terminó de jugar al fútbol en la parada 9 de la Mansa y se dispuso a hablar con Infobae. Jugó un minuto apenas, su equipo ganó, dijo que fue “una parte muy valiosa en el triunfo” y pidió que los medios lo calificaran con un 9 de puntaje.

Después, polémico y obviamente con una postura a favor de su defendido, volvió a apoyar la posición de Juan Darthés, acusado por la actriz Thelma Fardin de haberla violado en Nicaragua, en el marco de una gira de Patito Feo, cuando ella tenía solo 16 años.

Durante la charla, Burlando repitió sucesivas veces la palabra “prudencia”. “Esperemos que la Justicia decida. Juan es un muerto civil. No fue condenado y ya lo asesinaron. No tenemos una confirmación de nada aún. Cuestiono a los comunicadores y no a la sociedad, que está muy bien que opine y se manifieste. La sociedad puede decir lo que quiera, pero la formación de opinión y ser tendencioso en la información no está bueno, sobre todo en un asunto tan delicado como este”.

“Es necesario que primero seamos prudentes, cautelosos, que se informe con objetividad y seriedad. No podemos salir a gritar cualquier cosa a través de los medios porque es fácil ponerse en este caso del lado de la mujer porque obviamente es lo que garpa, lo que vende”, disparó, 24 horas después en declaraciones a Nosotros a la mañana. Aseguró que lo que vivió su defendido en los últimos meses fue un “linchamiento mediático” de una persona que ni siquiera sabemos cuál es su situación procesal frente a este tema.

Cuando Andrea Campbell lo confrontó (“ella es la víctima”) el abogado fue tajante: “No hay denuncia contra Darthés en Argentina. Y ustedes se pueden equivocar en su opinión, Burlando se puede equivocar. Lo sano sería decir ‘esto puede ser así y puede ser de otra manera'”.

El abogado le confirmó que fue él quien le aconsejó irse a Brasil y decidió la estructura jurídica que lo ampara. “Juan se siente cómodo conmigo, contenido. Siempre subrayamos el concepto de la objetividad y la prudencia, manejarse con veracidad, con certeza en lo que dice y transmite”.

Confió, además, que cree “íntimamente en su inocencia” y que tiene “pruebas para comprobarlo”.

Burlando anunció que viajará a Nicaragua en los próximos días, directo desde Uruguay, donde actualmente disfruta de unos días de descanso junto a su familia. “La idea es ponerlo a disposición de la Justicia. Pero vamos a ir los abogados con poder, no iremos con él”, afirmó.

“Tengo identificado al testigo clave en Nicaragua que avalaría la postura de Juan Darthés”, expuso, y anunció que podría ser un testimonio bisagra en la investigación judicial. “Estamos en la búsqueda de todo el personal de todo el hotel, no solamente de este testigo. La investigación que hizo gente nuestra en Nicaragua no registra nada y dicen que aparentemente todo fue normal”, agregó.

