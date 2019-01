Elisa Carrió decidió de no ser candidata y se mostró enojada con Macri

La diputada anticipó que no será candidata a senadora y que mañana se reunirá con Marcos Peña “para arreglar todo”.

La diputada Elisa Carrió adelantó que no será candidata a senadora de la Nación por la Ciudad, pero que trabajará por la reelección de Mauricio Macri de cara a las presidenciales. Asimismo, le lanzó una advertencia a Patricia Bullrich: “Yo no quiero un Bolsonaro en la Argentina”.

“Estuve recién con Horacio (el jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta) y le expliqué las razones por las cuales no quería ser senadora de la Nación, que no tenía salud para eso y que me quería dedicar a la lucha humanista”, dijo Carrió en A Dos Voces (TN).

Y añadió: “Me jubilo el año que viene cuando gane Cambiemos, pero yo sigo, soy rutera, voy a caminar todas las rutas, todas las casa, quiero estar en todas las casas. No quiero entrar más al Parlamento de la Nación, son 25 años de vida política”.

La titular de la Coalición Cívica indicó, al comienzo de la entrevista, que “empezó muy bien el año” en su relación con el macrismo luego de las fuertes tensiones en 2018 al punto que Carrió había tildado de “fascismo” el protocolo policial de uso de armas de fuego promovido por Patricia Bullrich.

“Ahora tenemos que estar todos juntos de cara a las elecciones”, dijo.

Carrió sostuvo que van por la reelección de Mauricio Macri y “después el PRO va a ver quién acompaña en la fórmula”

Y añadió sobre su vínculo con el Presidente: “Yo nunca me peleé (con Macri). Cuando sé que no tengo el control de la discusión es preferible no hablar. Es como con los maridos, es preferible no hablar porque hubiese sido contraproducente para Cambiemos. Me mandó saludos. Tenemos una relación así. El ya sabe que no lo atiendo, que no tengo ganas, y lo acepta”.

¿Qué vinculo tiene con los ministros? “Con Marcos Peña (jefe de Gabinete de ministros) hablo siempre. Yo hablo todos los días con todos los ministros. Eso no cambió. Hubo algunas fricciones pero no dejé de hablar”.

Edad de imputabilidad

“El proyecto no es de (Patricia) Bullrich, lo presentamos nosotros en 2001. Los niños son ciudadanos y son responsables. ¿Cómo no van a ser responsables? No puede ser que haya impunidad. Si tu hijo se porta mal, le das un castigo. Y si comete un delito, tiene que ir a juicio. Hay que darle la figura del arrepentido porque te va a decir para quién trabaja. Y te va a decir que trabaja para un intendente o un concejal, por eso no quieren los diputados. Yo de 14, la ministra de 15. Yo bajaría porque es la defensa del chico”.

Patricia Bullrich

“A Bullrich la quiero, la sostuve, es una persona honesta, pero hizo una acuerdo con Berni. ¿Cuál es el acuerdo? Mantengo las mismas fuerzas, pero las lidero. Vos le estas dando poder a una fuerza que no limpiaste. ¿No era que hace tres años que hacías campaña diciendo que la Prefectura estaba tomada, y participó de lo de Nisman? ¿Que la Gendarmería estaba la mitad tomada, que la PSA estaba tomada por La Cámpora? ¿No hiciste campaña con eso? Yo apoyo a la ministro, pero no para. Yo no quiero Bolsonaros, ahí no me van a encontrar. No es fácil manejar la fama”.

Iguacel

Carrió dijo que Javier Iguacel “tiene que volver ya que pagó las consecuencias de otras políticas: Es una gran persona y tiene un gran futuro político, y la usaron y la tiraron, y no fue el Presidente”.

“El creía (Iguacel) que las empresas energéticas tenían que bancarse el peso de la devaluación como todos lo estamos haciendo. Y por iniciativa del ministro de Economía hizo que (los usuarios) paguen en doce cuotas. Él tampoco quería ser destrozado y ya había renunciado mucho antes de lo que se anunció. Si no se hizo antes, fue por pedido del Presidente”.

Desdoblamiento de las elecciones

“Es porque son todos oportunistas. Pero me parece que Cambiemos no desdobla. (La gobernadora María Eugenia) Vidal va a hacer lo mejor para el presidente Macri. Es una alternativa que lo van a manejar los dos. Confío absolutamente. Mi única preocupación es que le den un descanso a María Eugenia porque ha hecho un esfuerzo extraordinario, que ha tenido una valentía para enfrentar cosas que nadie había enfrentado. Me gustaría que descanse un poco más para las cosas que se vienen este años”.

Pymes

“A (Dante) Sica le digo que se ponga los pantalones largos, que tampoco tienen que ser tan largos. Él tiene que cumplir. Lo quiero y es súper capaz, pero tiene que jugar para las pymes y no para las grandes corporaciones”.

Dujovne

“Le digo a Dujovne -que me parece un gran ministro-: no busque ampliar su territorio, es una linda forma de decirlo públicamente”.

¿Quiere poner funcionarios?, le preguntó el periodista Gustavo Alfano. Carrió respondió: “Creo que todos nos tenemos que limitar. El presidente es Macri, que nadie tiene que acaparar poder. El trabajo que está haciendo la UIF con Mariano Federici es extraordinario. Y nadie le puede empézar a hacer operaciones porque yo voy a salir a decir la verdad. Leando Cuccioli (AFIP) es un hombre extraordinario y no se lo puede perder”.

Tarifazos

“La de transporte era necesaria porque va en cuotas, lo de peajes no lo comparto. El tema de los peajes es un escándalo, lo que están cobrando por nada. Yo sé perfectamente que no tiene fundamentos”.

Bolsonaro

“Hay mucha gente que está contenta con Bolsonaro y yo estoy aterrorizada con lo que le puede pasar el pueblo brasileño. Biblia y armas son incompatibles. Armar a Brasil es sembrar violencia. La solución a las armas no es con más armas”.

Bergoglio

“La ministra de Desarrollo Social (Carolina Stanley) ha garantizado la paz social en el fin de año. Y creo que ayudó Bergoglio. ¿Si me reconcilié con Bergoglio? Nunca estuve peleada”.

