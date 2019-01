EL TRIBUNAL ELECTORAL, GENDARMERÍA NACIONAL Y LA POLICÍA DE LA PROVINCIA TOMARON POSESIÓN DEL RECINTO LEGISLATIVO

*En la jornada de este jueves se llevó a cabo el acto de entrega delRecinto Legislativo para resguardo de las urnas de la Consulta Popular quese realizará el próximo domingo 27, donde la ciudadanía expresará supostura frente a la Ley de Enmienda.Mañana a las 18 se llevará a cabo larevisión correspondiente con la presencia de los Partidos políticos yposterior precintado del recinto legislativo. En la ocasión, el presidentedel Tribunal Electoral Luis Brizuela dijo que en cuanto a la reposición devotos que la ley electoral en el Art 80 Inc 5 indica que debe ser realizadapor el presidente de mesa. Esto se realiza conjuntamente con los fiscalesque ingresan al cuarto oscuro cada vez que lo consideran oportuno, agregó.Así también, ratificó que se dispuso la utilización de las mesas empleadasen las elecciones nacionales legislativas del 22 de octubre del 2017.Detalló que sólo las mesas ubicadas en dos escuelas de Chilecito y una deOlta cambiarán de establecimiento, modificaciones que fueron informadas.Además, en esos edificios se colocará cartelería indicando dónde seencuentran las mesas que debieron ser trasladadas.*

Con la presencia del presidente del Tribunal Electoral Provincial Luis

Brizuela, el jefe del Escuadrón 58 La Rioja comandante principal de

Gendarmería Nacional Luis Daniel López, el jefe de la Policía de la

Provincia Marcelino Elizondo, el vocal titular del Tribunal Electoral José

Luis Magaquian, la vocal suplente del Tribunal Electoral Clara Torres Díaz,

y el secretario legislativo Juan Ártico, se llevó a cabo el acto forma de

entrega del recinto legislativo.

Luego, el presidente del Tribunal Electoral Luis Brizuela dijo que en el

día de la fecha la Cámara de Diputados les hizo entrega del edificio. En

tanto que mañana a las 18 horas conjuntamente con los apoderados de los

partidos políticos se va a proceder a la revisión del edificio para

garantizar la seguridad del mismo, por ser el lugar donde se van a recibir

las urnas y se va a hacer el escrutinio definitivo 48 horas después de

finalizada las elecciones.

A partir de hoy Gendarmería se hace cargo del edificio, informó, a la vez

que agradeció a esta fuerza de seguridad por la colaboración.

“En una elección es el pueblo es el que se manifiesta y es la matriz y

razón de ser de la vida democrática, entonces todos tenemos que poner lo

mejor para que el pueblo se pueda expresar a través de las urnas. Quienes

defendemos la democracia así lo entendemos y hay otros que ven en esto una

carrera para generar obstáculos para que la gente elija lo que crea

conveniente”, manifestó.

De igual manera sostuvo que “como Tribunal tenemos la obligación

constitucional y legal de garantizar al pueblo de La Rioja el normal

funcionamiento de toda la elección, desde el comienzo de los actos

preelectorales hasta la finalización del escrutinio definitivo para que la

ciudadanía se quede tranquila que la expresión del pueblo ha sido

respetada”. En este sentido ratificó que todo el proceso se lleva con total

normalidad.

*Reposición de votos*

Por otra parte Luis Brizuela recordó que el Tribunal Electoral en su

resolución trasladó lo que expresamente la ley electoral prevé en el

artículo 80 inciso 5. “En cuanto a la reposición de votos la ley es más que

clara. La hace el presidente conjuntamente con los fiscales que ingresan al

cuarto oscuro cada vez que lo consideran necesario. Los fiscales deben

entregar las papeletas al presidente para que éste coloque en presencia de

los demás fiscales y controle que sean las papeletas oficializadas,

autorizadas por el Tribunal Electoral y no otras. Esto es así conforme a la

ley”, enfatizó. Explicó que “esto tiende a evitar que algún fiscal dé

ingreso a papeletas de votos no autorizadas que de algún modo puedan

influir en el votante”. “Esto es garantizar. Hacer lo contrario es hacer

trampa y este Tribunal no va a permitir la trampa”, sentenció.

Asimismo, afirmó que cada presidente de mesa tiene a su disposición votos

suficientes, el doble de cada una de las opciones de la cantidad de

electores que tienen su mesa. “Esto tiende a evitar planteos de nulidades

posteriores”, indicó.

*Establecimientos autorizados*

Más adelante reiteró que se dispuso la utilización de las mesas empleadas

en las elecciones nacionales legislativas del 22 de octubre de 2017. “Por

ley el padrón que se utiliza es el mismo así como los establecimientos,

salvo algunas modificaciones que el Tribunal está autorizado a hacer”,

explicó.

Expuso al respecto que “en este caso no hemos visto obligado a hacer

modificación en Chilecito y en Olta. Son establecimientos que en el 2017

estaban habilitados y que en el padrón electoral entregado por la Justicia

Federal no lo estuvieron”.

Dijo que se hicieron las comunicaciones respectivas dando a conocer que en

Chilecito la Escuela Normal Joaquín Víctor González y Escuela Amor y

Esperanza no funcionarán como establecimientos receptores de mesa de

votación. De igual manera se dispuso el traslado de las mesas de votación

que se encontraban en la Escuela Normal de la ciudad de Olta.

“Esto de ningún modo afecta el normal desarrollo del acto electoral e

incluso vamos a poner cartelería en estas escuelas indicando dónde se

encuentran ubicadas las mesas que debieron ser trasladadas”, afirmó.

Custodia de votos

Por su parte, el jefe del Escuadrón 58 La Rioja comandante principal de

Gendarmería Nacional Luis Daniel López, dijo que en esta ocasión se toma

posesión del recinto deliberante, el cual mañana se oficializará.

Dio a conocer que Gendarmería recibió por parte del Juzgado Electoral de la

Provincia la solicitud de colaborar con la seguridad y custodia de las

urnas en las escuelas, así como el recinto legislativo.

