El periodista que entrevistó a la hermana de Fardin: “Le creo más que a Thelma”

El conductor de “Hablemos claro”, Radio Del Centro contó intimidades de la nota con Carla Lescano.

El testimonio de Carla Lescano, media hermana de Thelma Fardin, embarró la cancha en cuanto al plano social en el caso de Juan Darthés. Con opiniones divididas, la joven no hizo más que sembrar dudas y generar odio en los dos sectores de la sociedad: los que apoyan la denuncia y los que la repudian.

Mario Thibault, periodista de La Falda, Córdoba, quien fue el encargado de gestar la nota y hacerla, dio a conocer algunos aspectos que tienen que ver con el contexto de lo expuesto por la familiar de Fardin, en diálogo con Primiciasya.com.

“La nota se gestó exclusivamente por redes sociales, te aclaro ante algunas confusiones que decían que era vecina mía, nada que ver, no la conozco, ella vive en Bariloche y yo soy un periodista de La Falda. Ella estaba muy enojada porque yo había publicado algo que era una falsedad sobre una situación de ella y cómo había sido la violación a ella, estaba muy enojada, me amenazaba con abogados, carta documento, fuimos charlando, la disuadí y la convencí de hacer una nota que se hizo por Whatsapp. La nota la hizo un chico de mi producción porque él sabe grabar por Whatsapp y yo pero con un cuestionario que yo hice”, reveló Thibault.

“En la parte judicial tendrán que analizar el contexto de esta nota, tal vez relacionado con pericias que se le hagan a Thelma por lo que dice de la cuestión psicológica. Pero eso lo definirá la Justicia”.

“Evidentemente acá, como en el otro caso en la denuncia que se le hace a Darthés, en la opinión pública lo que prevalece es la opinión pública. Y la prueba es que yo, desde el interior del interior del interior, de una radio de La Falda, salí con este tema en cadena nacional en todos los medios de comunicación. Que por supuesto como en todos los temas de nuestro país está dividida”.

“La principal diferencia es que Carla está contando un hecho que se llevó a la Justicia, que se juzgó, se analizó, se hizo la instrucción, se hicieron las pericias, como ella dice pasó por doscientas pericias, hubo un fallo, una sentencia y hasta un cumplimiento efectivo 2 x 1 de la misma”, remarcó.

“Si le creo… como somos sujetos y cada uno tiene su opinión subjetiva, yo te diría que al menos tengo certezas y constancias legales y jurídicas que respaldan lo que ella dice que ella sí sufrió una violación. El otro caso hay que probarlo. Hay que esperar que la Justicia actúe y lo demuestre. Sí tengo certeza de creerle, sin duda, más que a la hermana”.

“No operé para Burlando ni para Darthés. No conozco a ninguno personalmente. Después de la trascendencia de la página que sí sigue a Darthés y de la cual yo no pertenezco, y en donde Burlando tirara un par de comentarios sobre una bomba del día sábado, por hoy, que iba a ser el comienzo de esta reproducción de la grabación, Burlando tomó contacto conmigo el jueves a la tarde, 20 minutos, me pidió el material y le contesté que espere al sábado”.

“Voy a reproducir media hora, editado, de lo que hablamos con ella. Les garantizo que en el resto de lo que está para publicar hoy hay cuestiones muy importantes, más de las que en el audio de ayer se supieron. No tengo nada que ver con Burlando ni con Darthés. Es más, no le creo a ninguno, yo espero a la Justicia y lo único que digo del lado de Darthés es que no se respetó el principio de inocencia que está consagrado en la Constitución Nacional. No lo hicimos los periodistas. Lo condenamos sin juicio, sin castigo”, finalizó.

