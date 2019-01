EL GOBIERNO APORTÓ EQUIPAMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE UNA FUENTE LABORAL

*El gobernador Sergio Casas encabezó la entrega de equipamiento yherramientas para la recuperación de la fuente laboral de familiastrabajadoras del rubro Rotisería, que concretó el Gobierno Provincial, através de la Secretaría de Participación Social y Articulación Solidaria.La actividad se enmarcó en la línea de apoyo a las Unidades ProductivasPopulares mediante la cual se promueven mejoras concretas en lascondiciones laborales de trabajadores de la economía popular. En laoportunidad el mandatario provincial precisó que “me honra poder ser útil yrecuperar una fuente de Trabajo”.*

Durante el acto acompañaron al titular del Ejecutivo Provincial los

secretarios de Participación Social y Articulación Solidaria, Guido Varas y

de Trabajo, Miriam Espinosa. Cabe destacar que el Gobierno Provincial apoya

la decisión de estos trabajadores de recuperar su fuente laboral e impulsar

el sostenimiento de estos puestos de trabajo genuino y el respeto de los

ciudadanos a trabajar con justicia y dignidad.

Es importante mencionar que los elementos que se entregaron a las nueves

familias son: una cocina industrial de seis hornallas, una heladera

vitrina, una heladera vertical exposit, un horno pizzero de 12 moldes,

freidora de 33 litros, compreso, freezer de 335 litros, gaveta monedero de

5 divisiones, carlitera doble sol real con plancha y una balanza

electrónica.

*Un Estado Provincial Presente*

El gobernador expresó que “siento la alegría de poder servir a los

principios desde la función que hoy me toca. Estamos preocupados por todos

los riojanos, los argentinos jubilados, por lo que pasa con las fábricas,

la inflación y esto no es un dato menor para escabullirse. Me emociona ser

útil y recuperar una fuente de Trabajo”.

El titular de la Secretaría de Participación Social y Articulación

Solidaria, Guido Varas manifestó que “es un Gobierno Provincial de mucha

sensibilidad, de estar cerca de la gente, de trabajar fuertemente para que

el trabajo de los riojanos sea de los riojanos”.

“Estamos dignificando con este acto de justicia social, asistimos a las

nueve familias que quedaron sin trabajo en una cuestión accidental. La

provincia estuvo presente con una respuesta rápida, eficiente como lo fue

también con la tarifa social eléctrica”, remarcó.

Asimismo marcó las diferencias entre el Gobierno nacional y el gobierno

provincial. “Acá hay un Gobierno provincial que contrasta con la Nación,

con una gran sensibilidad y un Estado presente que caracteriza al

gobernador Sergio Casas”, destacó.

A su turno una de las beneficiarias Claudia Ruarte, de la localidad de

Chañarmuyo departamento Famatina, agradeció al titular del Ejecutivo

Provincial por el gesto de brindarles una oportunidad de Trabajo. “Es algo

muy importante para nosotros y hoy tenemos las herramientas para poder

sustentar nuestras familias gracias a nuestro gobernador Sergio Casas”.

