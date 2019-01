DURÁN SABAS: LOS ARGUMENTOS DE LA OPOSICIÓN CONTRA LA ENMIENDA NO TIENEN ASIDERO LEGAL Y SON ABSOLUTAMENTE CONTRADICTORIOS

*El Fiscal de Estado, Héctor Durán Sabas, sostuvo hoy que los argumentos dela oposición para tratar de impedir o deslegitimizar la consulta popularpor la enmienda constitucional no tienen asidero legal y muestran su propiacontradicción, puesto que en el año 2007 sostuvieron la postura totalmentecontraria a la que hoy manifiestan, al recurrir un fallo debido a que no sehabía obtenido el 35% de los votos negativos como lo exige la ConstituciónProvincial, algo que ahora plantean al revés.*

Durán Sabas recordó que en el año 2007, “el Tribunal Electoral Provincial

resuelve en fallo dividido, porque un juez dijo que se habían dado las

condiciones de la consulta y los otros dos que no, pero con una

interpretación totalmente equivocada, a punto tal que el fallo habla de un

35% del voto positivo, cuando la CP dice todo lo contrario”.

“El Frente Cívico y Social, representado en ese momento por la senadora

nacional Inés Brizuela y Doria y Ramón Brizuela y Doria; y la Unión Cívica

Radical, representado por Julio Martínez, Aldo Asís y Cristina Zalzwedel,

entre otros, recurrieron ese fallo y argumentaron lo correcto, diciendo que

la consulta no obtuvo el 35% de votos negativos, que es lo que exige la CP

en forma expresa y estaba bien”, puntualizó.

Durán Sabas explicó que “ahora asumen la postura contraria, violando

principios de la lógica, como el de contradicción que dice que una cosa no

puede ser y no ser al mismo tiempo, o era correcta la postura en aquel

momento y lo sigue siendo ahora, o era incorrecta y lo sigue siendo ahora,

en tanto y en cuando sea la misma norma”.

“El fallo de aquel entonces quedó firme porque el mecanismo utilizado para

recurrirlo fue equivocado procesalmente, cuando se resolvió eso ya estaban

vencidos los términos para la vía correcta para recurrirlo”, enfatizó, tras

lo que argumentó que “a un fallo pueden llevarlo hasta la Corte Suprema de

Justicia de la Nación, y ahí se sabrá quién dice lo correcto, pero el tema

que se trata en este momento es de una enmienda constitucional, es un

procedimiento reglado por la CP de La Rioja, por lo que no es

inconstitucional y es mucho más democrático, porque a la decisión de la

Cámara de Diputados de sancionar la enmienda, se la somete a la Consulta

del pueblo, que si no está de acuerdo vote por el no –lo que debe superar

el 35% del Padrón Electoral- y si no lo hace, esta queda ratificada. Eso es

la democracia, la voluntad del pueblo”.

Durán Sabas destacó que “quien respete el sistema representativo,

republicano y federal de gobierno, debe aceptar la palabra del

pueblo. Cuando el pueblo se expide, la justicia no puede ni debe

intervenir, y no hay que temer sus decisiones, sino aceptarlas”.

